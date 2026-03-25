Anne babalar dikkat: Çocuklarda gece körlüğünü ele veren 3 kritik belirti

Tavuk karası hastalığı (Retinitis Pigmentosa) çocuk yaşta fark edilmeye başlanıyor. Doç. Dr. Neslihan Sinim Kahraman, erken teşhisin önemine dikkat çekerken kulak temizleme çubuklarının yarattığı gizli tehlikeler ve doğal şifa kaynakları hakkında hayati bilgiler paylaştı.

Tavukların gece iyi görememesinden dolayı, benzer bulgular ile seyreden Retinitis Pigmentosa hastalığı halk arasında 'tavuk karası've 'gece körlüğü' olarak biliniyor. Zamanla kişide görme alanında yanlardan daralma başlayıp, ilerleyen evrelerde ise gündüz ve merkezi görmeleri de etkileniyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neslihan Sinim Kahraman, bugüne dek 80'den fazla genin tavuk karası hastalığı ile ilişkilendirilmiş durumda olduğunu belirterek detaylarını açıkladı.

Gece körlüğü ilk olarak loş ışıkta görme kaybıyla kendini gösterir. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GENETİK BİR HASTALIK

Hastalıkta ilk olarak loş ışıkta görmeyi sağlayan hücreler bozulur. Bu nedenle hastalarda önce gece görme zorluğu ve karanlık adaptasyonunda güçlük gözlenir. Retina hastalıklarında 300, retinitis pigmentosadaysa 80'i aşkın gen tanımlanmıştır. Genetik bir hastalık olmasına rağmen; stres, düzensiz beslenme, sigara- alkol kullanımı, yetersiz uyku gibi faktörler hastalığın ilerleme hızını etkileyebilir. Bu nedenle sağlıkl ıyaşam alışkanlıkları büyük önem taşımaktadır.

Tavuk karası genetik kökenli ilerleyici bir retina hastalığıdır.

TEST ÇOK ÖNEMLİ

Tavuk karası dünya genelinde yaklaşık 4 bin kişide bir görülüyor. Ancak ülkemizde akraba evliliklerinin görece yüksek olması nedeniyle çekinik geçişli formların (anne ve babadan gizli olarak taşınması) daha sık görülebileceği belirtiliyor. Genetik test yalnızca tanıyı doğrulamakla kalmıyor; hastalığın kalıtım türünü, diğer aile bireylerinin risk durumunu ve gelecek nesillere aktarım ihtimalini ortaya koyuyor. Ayrıca gebelik planlamasında yol gösterici oluyor. Genetik test bu açıdan da kritik rol oynuyor.

Görme alanı zamanla daralarak “tünel görüşüne” dönüşebilir.

TAVUK KARASIGELECEĞİBELİRLİYOR

Gece görme sorunu yaşayan, sık sık eşyalara çarpma ve takılma şikayeti olması durumunda bunu sakarlık ya da dikkatsizlik olarak görmeyip, hele de ailesinde benzer öykü varsa gecikmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurmak kritik önem taşıyor. Çünkü hastalık ilerledikçe çevre görüşü daralır ve 'hasta tünel' görüşü dediğimiz sadece merkezden görmeye başlar. Bu nedenle ailelerin bu sinsi hastalığa karşı tetikte olmaları, çocuklarına ara sıra karanlıkta görme denemeleri yapmaları çok faydalıdır.

80’den fazla gen bu hastalıkla ilişkilendirilmiştir.

ANNEBABALARDİKKAT

Kulak temizliği amacıyla kullanılan pamuklu çubuklar ciddi risk oluşturuyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Tarık Yağcı, "Pamuklu çubuklar kiri temizlemek yerine daha derine iter. Bu da tıkanıklığa, işitme azlığına, dolgunluk hissine ve bazen baş dönmesine neden olabilir. Daha da önemlisi kulak zarına zarar verme riski vardır. Bu nedenle kulak içine hiçbir yabancı cisim sokulmamalıdır"diyor.

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.

