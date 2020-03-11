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Tatlı limon

İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon hastalıklara savaş açıyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan, iltihaplı ve ağrılı hastalıklar olan osteoartrit ve romatoid artritin yol açtığı şikayetleri hafifletmek için kullanılan limon cinsel hayata da katkı sağlıyor. Sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2020 Güncelleme 11 Mart 2020, 07:06
Tatlı limon

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İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon hastalıklara savaş açıyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan, iltihaplı ve ağrılı hastalıklar olan osteoartrit ve romatoid artritin yol açtığı şikayetleri hafifletmek için kullanılan limon cinsel hayata da katkı sağlıyor. Sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.
Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
Sindirime yardımcı olur.

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