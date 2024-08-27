Tarhana şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, şifa dağıtıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:



- Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.

- Bağışıklığı destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.

- Antioksidan deposudur. Kanserli hücrelerle savaşır.

- Grip, nezle ve soğuk algınlığından korur. İyileşmeyi hızlandırır.

- Besleyicidir, uzun süre tok tutar. Zayıflamaya yardımcıdır.

- Menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruma sağlar.

- Kan dolaşımını hızlandırır. Damar tıkanıklığını önler.

- Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarını önler.

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