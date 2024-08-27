Tarhana şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, şifa dağıtıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
- Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
- Bağışıklığı destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.
- Antioksidan deposudur. Kanserli hücrelerle savaşır.
- Grip, nezle ve soğuk algınlığından korur. İyileşmeyi hızlandırır.
- Besleyicidir, uzun süre tok tutar. Zayıflamaya yardımcıdır.
- Menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruma sağlar.
- Kan dolaşımını hızlandırır. Damar tıkanıklığını önler.
- Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarını önler.