Süt değil sebze tüketin: Uzmanı, osteoporozla ilgili önemli bilgileri TAKVİM’e anlatıyor

Osteoporoz yani kemik erimesi, en sık kırık nedenlerinden birini oluşturuyor. Kadınlarda bu hastalığa bağlı kırıklar 45 yaşından, erkeklerde ise 75 yaşından sonra daha sık görülüyor. Özellikle omurga, kalça ve el bileği kırıkları artıyor. Hayatı çekilmez kılıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, osteoporozla ilgili önemli bilgileri TAKVİM'e anlatıyor:
PROTEİNLER KALSİYUMU ATAR
Osteoporozun önlenebilir risk faktörlerini kalsiyum eksikliği, D vitamini eksikliği, östrojen eksikliği, testosteron eksikliği, sigara, alkol, kafein, ilaçlar (kortizon, tiroid ilaçlar), hareketsizlik, diyet dengesizliği ve aşırı tuz oluşturur. Süt içinde bulunan kalsiyumun ancak sınırlı bir kısmı vücuda alınırken, yeşil sebze ve meyvelerdeki kalsiyumun %50'sinden fazlası emilmektedir. Hayvansal proteinler vücutta asit atık üretimine katkı yaparak böbrekler yolu ile kalsiyum atılmasına neden olurken, sebze ve meyveler asit atık üretimine yol açmazlar ve kalsiyum tutucu etkiye sahiptirler. Sebze ve meyveler ayrıca kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum, potasyum, magnezyum, K vitamini ve C vitamini yönünden son derece zengindirler. Sebze ve meyvelerin kalsiyum/ fosfor oranı iyi, sodyum miktarı ise işlenmiş ve rafine gıdalardan düşüktür.
15-20 DAKİKA GÜNEŞLENİN
Vücutta bulunan kalsiyumun %99'u kemik dokusundadır. Kemik dokusunu güçlü tutmak ve osteoporoz riskini azaltmak için her gün güneş ışınlarından D vitamini ve besinlerden yeterli kalsiyum alınması gerekir. Kalsiyum kaynağı olarak süt ve süt ürünleri grubu, sebze-meyve grubu önemlidir. En önemli D vitamini kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarının dünyaya dik olarak ulaştığı saatler dışında güneş kremi kullanmadan 15-20 dakika güneşlenmek D vitamini üretmek ve stoklamak için son derece önemlidir.