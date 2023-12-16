Süt değil sebze tüketin: Uzmanı, osteoporozla ilgili önemli bilgileri TAKVİM’e anlatıyor





HAYVANSAL BESİNLER RİSKLİ

Asya ve Afrika'da yaşayanlar, Amerika ve Avrupa'ya göre daha az süt ve süt ürünü tüketiyor. Buna rağmen en çok osteoporoz ve kemik kırıkları Amerika ve Avrupa'da var. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en fazla süt ürünü tüketen ülkelerde osteoporoz, prostat ve göğüs kanseri, diyabet ve alerji gibi hastalıklar daha çok. Tipik bir Batılı diyette hayvansal protein, rafine şeker, tuz ve kafein fazla; sebze ve meyve ise az tüketiliyor. Bu tarz beslenmede, kalsiyum idrarla birlikte atılıyor. Dolayısıyla vücutta, kemikleri korumaya yetecek kalsiyum kalmıyor. Bu da osteoporoza yol açıyor.

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