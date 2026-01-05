Sürekli üşüme kansızlık tiroit ve kanserin habercisi olabilir

Kış aylarında herkes üşümekten şikayet ediyor. Ancak 'soğuktandır' dediğimiz bu üşümeler, kimi zaman bazı hastalıklara işaret edebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türker Kundak, üşüme şikayetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Üşümeye yol açan önemli hastalıkları anlatıyor...

DEMIR EKSIKLIĞI: Kadınlarda adet kanamaları gibi, vücudumuzda herhangi bir nedenle oluşan kan kayıplarında veya sadece beslenme eksikliğine bağlı olarak gelişen kansızlık durumunda, üşüme olabilir.

HIPOTIROIDI: Tiroit bezinin ürettiği ana hormonlar olan T3 ve T4 hormonları vücudumuzun metabolizma hızını belirler. Bu bezin vücut için yeterli miktarda tiroit hormonu üretemediği tabloya da 'hipotiroidi' denir. Tiroit hormonlarının az salgılanmalarına bağlı olarak metabolik hızımız yavaşlar. Bunun sonucunda üşüme görülür.



D VE B12 VITAMINI EKSIKLIĞI: Bu vitaminler, vücutta önem taşır. İkisinin de eksikliği halinde üşüme, vücutta uyuşma, karıncalanma ve his kaybı görülür.

KONTROLSÜZ DIYABET: Şeker hastalığında kan şekeri kontrol altına alınamazsa, sinirlerde ve damarlarda hasar oluşur. Damar tıkanıklığı nedeniyle dokular daha az kanlanınca el ve ayaklarda üşüme görülür.

KANSER: Vücutta gelişebilecek kanser hastalığı nedeniyle hızlı kilo vermeyle beraber fazla miktarda kaybedilen kas ile yağ dokusu üşümeye yol açabilir.