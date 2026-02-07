Sürekli telefona bakanlar dikkat! Tekno boyun yaygınlaşıyor

Boyun ağrısı omuzlara, kollara ve hatta parmaklara kadar yayılabiliyor. Çoğu zaman basit bir 'tutulma' olarak görülen ve ötelenen boyun ağrısı her zaman masum olmayıp, bazı durumlarda altta yatan ciddi bir sorunun, yani boyun fıtığının habercisi olabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Yüce, boyun fıtığına yol açan 5 etkeni, korunma ve tedavi yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAK

Masa başında saatlerce aynı pozisyonda oturmak, boyun kaslarının zayıflamasına ve omurlar arasındaki disklerin baskı altında kalmasına neden olur. Zamanla bu baskı disklerin yapısını bozarak fıtık oluşumuna zemin hazırlar.

YANLIŞ DURUŞ VE OTURMA ALIŞKANLIKLARI

Öne eğik baş pozisyonu, kambur oturmak/durmak ya da bilgisayar ekranına yanlış açıyla bakmak boyun omurgasına normalin birkaç katı yük bindirir. Bu durum uzun vadede disklerin kaymasına ve sinirlere baskı yapmasına yol açabilir.

TELEFON VE TABLETİN AŞIRI KULLANIMI

Sürekli aşağıya bakarak telefonla vakit geçirmek, modern çağda 'teknoloji boynu' olarak adlandırılan bir soruna neden oluyor. Bu alışkanlık boyun fıtığı riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle bilgisayar ekranının göz hizasında olması, cep telefonuna bakarken başı öne eğmek yerine cihazın göz seviyesinde tutulması, gün içinde sık sık mola verilmesi, otururken sırtın dik tutulması

ANI HAREKETLER VE YANLIŞ YÜK KALDIRMA

Hatalı pozisyonlar disklerde yırtılmalara ve fıtık oluşumuna neden olabilir. Özellikle spora başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yaparak vücudu esnetmek, ağır yük kaldırırken dizlerden güç almak ve ani boyun hareketlerinden kaçınmak koruyucu etki sağlamaktadır.

AŞIRI İYİ HABER

Dünya genelindeki demans vakalarının 2050'ye kadar 153 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Bilim insanları, hastalığa yakalanma riskini düşürebilecek, erken teşhisi mümkün kılabilecek ve tedavi edebilecek yöntemler üzerinde çalışıyor. Çoğu ABD'de yapılan çalışmalarda 130 milyondan fazla kişinin verici incelendi. Ekip, 1 milyonun demans hastası olduğunu belirledi. Bilim insanları, demansı önleyebilecek ilaçlara dair veriler arasında genel bir tutarsızlık olduğunu gözlemledi. Ancak bazı antibiyotiklerin, antiviral ilaçların ve aşıların, demans riskinin düşmesiyle arasında daha güçlü bir ilişki gösterdiği tespit edildi. Difteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıklara karşı koruyan 4 aşı, demans riskinin yüzde 8 ila 32 oranında düşmesiyle ilişkilendirildi.

ZAYIF BOYUN VE SIRT KASLARI

Kaslar omurgayı destekleyen doğal bir korse gibidir. Hareketsizlik nedeniyle zayıflayan kaslar boyun omurlarını yeterince koruyamaz ve diskler daha kolay zarar görür. Düzenli boyun egzersizleriyle boyun ve sırt kaslarını güçlendirmek gerekiyor.