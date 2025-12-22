Süper gıdalar sağlıklı kadınlar

Sağlık problemlerinden korunmada doğru besinlerin tüketilmesi etkili oluyor. Uzmanlar, kadınların gücüne güç katacak besinleri açıklıyor.

KEMİKLERE KETEN TOHUMU:

Kemikler, özellikle menopozdan sonra zayıflıyor. Bunu önlemenin yolu Omega-3 içeren keten tohumunu tüketmekten geçiyor. Ispanak, semizotu gibi sebzeler de kemikleri besliyor.

UNUTKANLIĞA CEVİZ:

Beyin hücrelerini güçlendiren ceviz, Alzheimer'dan koruyor. Bağırsakların temizlenmesini sağlıyor, forma girmek için de yardımcı oluyor.

SAÇLARA TURP:

Lif, A, B, C, K vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besliyor. Saç dökülmesini engelliyor. Saçlarda oluşan kepek sorununu da bitiriyor.

GÖBEĞE AVOKADO:

Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritiyor. Günde orta boy bir avokado tüketmek, düzenli beslenmek ve spor ile bel bölgesi yağları yakılabiliyor.



Model Ana Beatriz Barros, ceviz yiyerek formda kalıyor.