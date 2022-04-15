Su için sağlıklı kalın! Kadınlar ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2.5 litre su içmesi gerekiyor

Uzman diyetisyen Canan Aksoy, kadınların günde ortalama 2, erkeklerin ise 2.5 litre su içmesi gerektiğini söylüyor. Faydalarını sıralıyor:
Ağız temizliğini sağlar ve ağız kokusunu önler.
Saçları güçlendirir. Kepeklenmeyi bitirir.
Beyin hücrelerini besler. Hafıza kaybını önler.
Sindirimi hızlandırır.
Stresle savaşır.
Kalp dostudur.
Mideyi korur.
KANSERE SEMİZOTU
Yazın en sevilen yeşilliklerinden semizotu, Omega-3 içerir. Kalbi korur. Kansere karşı koruma sağlar. Halsizliği bitirir. Hafızayı da güçlendirir.
KATARAKTA AVOKADO
Potasyum deposu avokado, tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini düzenler. Kolesterolü düşürür. Gözlerdeki katarakt riskini de azaltır.
CESUR YÜREKLER
Romatizmal kalp kapağı hastalıkları sağlığı tehdit ediyor. Türk hekimleri ise bu hasta grubunun derdine çare oluyor. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi tarafından geliştirilen yöntemle triküspit kapak tamir edilebiliyor. Operasyon sayesinde hasta, ömür boyu tekrar ameliyat riskinden kurtuluyor.