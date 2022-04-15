Su için sağlıklı kalın! Kadınlar ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2.5 litre su içmesi gerekiyor





KATARAKTA AVOKADO

Potasyum deposu avokado, tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini düzenler. Kolesterolü düşürür. Gözlerdeki katarakt riskini de azaltır.



CESUR YÜREKLER

Romatizmal kalp kapağı hastalıkları sağlığı tehdit ediyor. Türk hekimleri ise bu hasta grubunun derdine çare oluyor. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi tarafından geliştirilen yöntemle triküspit kapak tamir edilebiliyor. Operasyon sayesinde hasta, ömür boyu tekrar ameliyat riskinden kurtuluyor.

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