Stent takılırken kalbi durdu! 1 saatlik müdahaleyle hayata döndü

İzmir'de yaşayan evli ve 7 çocuk annesi Bircan Turan (62), nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tiroit ve diyabet rahatsızlığının yanı sıra obezite de olan Turan'ın, stent takılması planlanan operasyon öncesi kalbi durdu. Turan, 1 saatlik kalp masajıyla uygulanan balon stent işlemiyle hayata döndürüldü.

Kadının, beyin hasarı yaşamadan kurtulması ise tıp dünyasında nadir görülen bir başarı olarak kayda geçti. Bircan Turan, "Hastanede birden kalbim durmuş. Beni sağlığıma kavuşturdular. Allah razı olsun" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Karaca, "Çok uzun bir süre uğraşmamıza rağmen, beyninde sorun olmadan dönen hastaları nadir görüyoruz. Teyzemin yaşam mücadelesi bizim için ilginçti" diye konuştu.