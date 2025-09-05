Sonbaharın gizli tehlikesi konjonktivit: Gözlerde kalıcı lekeye yol açabilir

Konjonktivit yani göz nezlesi, gözdeki kan damarlarının belirgin hale gelmesiyle beraber gözlerde kanlanma ve kızarıklıklar şeklinde kendini gösteriyor. Özellikle sonbaharda toplu kalabalıkların (toplu taşıma araçları, pazar yerleri, okullar gibi...) olduğu yerlerde bulaşıyor. Dikkatli olunması gerekiyor.
Göz (AA)
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen, kontjonktivitle ilgili önemli bilgiler veriyor:
KALICI LEKE OLABİLİR
Hastalık tek gözde veya her iki gözde birden oluşabilmektedir. Konjonktivitlerin, mikrobik, alerjik olmak üzere çok çeşidi vardır. Belirtileri arasında; kızarıklık, sulanma, kaşıntı, batma ve gece boyunca çapaklanma meydana getiren ve sabah gözlerin açılmasına mani olacak akıntı.
Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan bu hastalık zamanında tedavi edilmelidir. Yoksa kalıcı lekelere neden olabilir.
