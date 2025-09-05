PODCAST CANLI YAYIN
Sonbaharın gizli tehlikesi konjonktivit: Gözlerde kalıcı lekeye yol açabilir

Göz nezlesi olarak bilinen konjonktivit, özellikle kalabalık ortamlarda hızla bulaşıyor. Gözlerde kızarıklık, sulanma ve çapaklanma gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık, zamanında tedavi edilmezse kalıcı lekelere neden olabiliyor. Uzmanlar, dijital ekran kullanımı ve göz yorgunluğuna karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Konjonktivit yani göz nezlesi, gözdeki kan damarlarının belirgin hale gelmesiyle beraber gözlerde kanlanma ve kızarıklıklar şeklinde kendini gösteriyor. Özellikle sonbaharda toplu kalabalıkların (toplu taşıma araçları, pazar yerleri, okullar gibi...) olduğu yerlerde bulaşıyor. Dikkatli olunması gerekiyor.

Göz (AA)Göz (AA)

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen, kontjonktivitle ilgili önemli bilgiler veriyor:

KALICI LEKE OLABİLİR

Hastalık tek gözde veya her iki gözde birden oluşabilmektedir. Konjonktivitlerin, mikrobik, alerjik olmak üzere çok çeşidi vardır. Belirtileri arasında; kızarıklık, sulanma, kaşıntı, batma ve gece boyunca çapaklanma meydana getiren ve sabah gözlerin açılmasına mani olacak akıntı.

Göz (AA)Göz (AA)

Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan bu hastalık zamanında tedavi edilmelidir. Yoksa kalıcı lekelere neden olabilir.

Göz (AA)Göz (AA)

BUNLARA ARA VERİN

Göz yorgunluğunun birçok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları; dijital ekranlar yani cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlarda fazla zaman geçirme, hiç ara vermeden kitap okuma, yanlış aydınlatmaya maruz kalma gibi...

Göz (AA)Göz (AA)

Göz yorgunluğu çok sık görülen göz problemlerinden biridir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir. Göz yorgunluğu belirtilerini gözlerde kızarıklık ve kuruluk oluşumu, baş ağrısı, bulanık görme, yanma oluşturur.

