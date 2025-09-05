Sonbaharın gizli tehlikesi konjonktivit: Gözlerde kalıcı lekeye yol açabilir

BUNLARA ARA VERİN

Göz yorgunluğunun birçok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları; dijital ekranlar yani cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlarda fazla zaman geçirme, hiç ara vermeden kitap okuma, yanlış aydınlatmaya maruz kalma gibi...

Göz (AA)

Göz yorgunluğu çok sık görülen göz problemlerinden biridir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir. Göz yorgunluğu belirtilerini gözlerde kızarıklık ve kuruluk oluşumu, baş ağrısı, bulanık görme, yanma oluşturur.