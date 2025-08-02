Şok diyet çok şikayet! Uzmanından sağlıklı kilo vermek için süper öneriler

Birkaç haftada hızlı kilo vermek için şok diyetlere yönelmek çok riskli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Bensu Enyüksek "Bu tarz diyetler verilen kiloların kısa sürede fazlasıyla geri alınmasına yol açarken, hayati riske de neden olabilir" dedi.

İşte süper öneriler:

Antioksidanlardan beslenin: C, A ve E vitamini, polifenoller ve flavonoidler gibi antioksidan bileşikler; yaban mersini, çilek, domates, havuç, zeytinyağı, ceviz ve yeşil çay tercih edin.

Öğün atlamayın: Öğün atlamak, açlık hissini artırır ve bir sonraki öğünde aşırı yemek yeme davranışını tetikleyebilir.

Her öğünde protein alın: Günde ortalama olarak vücut ağırlığının kilogramı başına 0.8-1 gram protein alınması önerilir.



Hayvansal protein kaynakları kadar bitkisel proteinler (bezelye, mercimek, kinoa) de günlük diyete dahil edilmelidir.