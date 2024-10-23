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Soğuk havalarda nasır sorunu yaşayanlar dikkat! Uzmanı uyardı: Çıplak ayakla gezmeyin

Soğuk havalarda ayakta nasır oluşumları artıyor. Podolog Deniz Yahcı, ayakkabı kullanımına dikkat etmek gerektiğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Soğuk havalarda nasır sorunu yaşayanlar dikkat! Uzmanı uyardı: Çıplak ayakla gezmeyin

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Sağlık, ayaktan başlıyor. Ayaklarımız, günlük hayatta uzun saatler ayakkabı içinde havasız kalıyor. Birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da cildin sürtünmeye ve aşırı basınca karşı savunma mekanizması olarak ortaya çıkardığı derinin kalınlaşması ile nasır problemi geliyor.

ÇIPLAK AYAKLA GEZMEYİN
Podolog Deniz Yahcı, kış aylarında nasır oluşumlarının arttığına dikkat çekiyor. Yahcı, "Bu sorun tedavi edilmezse ayağın hassasiyetinin azalması, ağrı, hareket kısıtlılığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle özellikle diyabet, böbrek yetmezliği ya da kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlarda yara oluşturma, enfeksiyon kapma riski yüksektir. Çorapsız ayakkabı giymek, dar ve sıkı ayakkabı tercih etmek, topuklu ayakkabı, çıplak ayakla gezmek gibi nedenler nasıra yol açabiliyor" diyor.

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