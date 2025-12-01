Soğuk havalar kulak iltihabını tetikliyor!

SOĞUK havalar orta kulak iltihabını çağırıyor. Kulağın yeterince havalanamaması enfeksiyona neden oluyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, sık tekrarlayan iltihabın beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Orta kulakta enfeksiyona neden olan iki önemli etkenden biri östaki borusunun kapanmasıdır. Yemek yedikten hemen sonra yatılmasının hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda boğaz reflüsüne neden olur. Yukarıya gelen mide sıvısı östaki borusuna temas eder ve bu bölgede meydana gelen ödem orta kulağın havalanması bozulur. Havalanamayan kulakta sıvı birik ve enfeksiyon etkenleri orta kulak iltihabına yol açar.

