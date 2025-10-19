PODCAST CANLI YAYIN

Soğuk havalar ile birlikte sinüzit problemi geldi

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması, sinüzit için uygun ortam oluşturuyor. Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Şeneldir, “Geçmeyen baş ağrılarınızın ve yorgunluğunuzun nedeni sinüzit olabilir.” diyor

Kafa kemikleri içinde yer alan hava dolu boşluklarına sinüs deniyor. Bu boşluklar sesin yankılanmasını sağlıyor. Kafanın ağırlığını dengeliyor ve solunan havayı nemlendiriyor. Ancak burun içi dokular şiştiğinde ya da mukus akışı bozulduğunda bu boşluklar tıkanarak sinüzit gelişiyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Şeneldir, sonbaharda artan sinüzitten korunma yollarını ve modern tedavi yöntemlerini anlatıyor:

PSİKOLOJİYİ DE ETKİLEYEBİLİR
Sinüzitte burun tıkanıklığı, yüzde basınç hissi, baş ağrısı, koku almada azalma, geniz akıntısı ve öksürük en sık görülen bulgulardır. Bazı hastalarda diş ağrısı veya kulak basıncı da eşlik edebilir. Akut sinüzit birkaç hafta içinde geçebilirken, üç aydan uzun süren durumlarda kronik sinüzitten söz edilir. Kronik sinüzitin sadece fiziksel değil, psikolojik etkileri de bulunuyor. Uzun süre nefes almakta zorlanan, koku alamayan ve sürekli baş ağrısı yaşayan kişilerde uyku bozukluğu, odaklanma güçlüğü ve depresif ruh hali gelişebilir. Bu yüzden sinüziti sadece bir burun hastalığı olarak görmek doğru değildir. Tedavi süreci hastalığın nedenine göre değişiyor. Eğer sorun viral kaynaklıysa antibiyotik tedavisi gereksizdir. Ancak bakteriyel enfeksiyon varsa uygun ilaç tedavisi başlanır. Burun içi ödemin giderilmesi, mukusun akışının sağlanması ve sinüslerin havalanması tedavinin temel hedefleridir.

EĞRİLİĞE DİKKAT
Sinüzitten korunmada yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşıyor. Kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmak, düzenli burun temizliği yapmak, yeterli su tüketmek ve sigara dumanından kaçınmak gerekir. Ayrıca alerjik yatkınlığı olan kişilerde polen mevsiminde veya mevsim geçişlerinde ekstra dikkatli olunmalıdır. Bazı anatomik nedenler de sinüzitin kronikleşmesine yol açabilir. Burun eğriliği, polip veya alerjik burun eti büyümeleri varsa cerrahi müdahale gerekebilir. Bu hastalarda endoskopik sinüs cerrahisiyle tıkanıklıklar açılarak hava akışı sağlanır. Ancak ameliyat sonrası bakım çok önemlidir; düzenli kontroller yapılmazsa hastalık tekrarlayabilir.

YAŞAM KALİTESİ ARTMAKTADIR
Sinüzit erken dönemde doğru tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabilir. Burun tıkanıklığı, yüz ağrısı ve koku kaybı gibi şikayetler altı haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Doğru tedaviyle hastalar hem nefes kalitesini hem de yaşam enerjisini geri kazanır.

