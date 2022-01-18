Soğuk havalar beraberinde grip vakalarını artırıyor! Hamilelerde daha riskli seyrediyor

Grip, hapşırma, öksürme ya da konuşma sırasında hasta kişinin boğaz sekretinden damlacıklar yoluyla havaya yayılıyor. Yataklara düşürüyor. Op. Dr. Melih Arslan, hamilelerde grip hastalığının bebek ölümlerine varan ciddi sonuçları olabileceğini belirtiyor. Gebelerin, bu dönemde bağışıklığının baskılanması nedeniyle grip hastalığına daha kolay yakalanabildiğini ve hastalığın daha ağır seyredebileceğini ifade eden Arslan, "Hamilelikte, akciğer kapasitenin azalması ve gebeliğe bağlı akciğerde ödem oluşması gibi nedenlerle grip daha ciddi seyretmektedir, bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19 hastalığında da geçerlidir" diyor. Şunları anlatıyor:
ATEŞ VARSA HEMEN DOKTORA
Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, halsizlik iştahsızlık gibi belirtiler görüldüğünde ilk 1, 2 gün istirahat ve bol sıvı öneriyoruz. Buna ateş eklendiğinde hastaneye başvurun. Hamilelikte grip, erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçları olabiliyor.
DOĞUMDAN SONRA EMZİRME
COVİD ve diğer viral enfeksiyonların plasentadan bebeğe geçiş sık görülmez. Gripte olduğu gibi Covid-19 hastalığında da erken tedavi şart. Doğum sonrasında grip olan annelerin emzirmesinde sorun olmuyor. Aksine anne sütü çocukta antikor oluşumunu sağladığı için emzirmeyi tavsiye ediyoruz. Benim kişisel görüşüm maske takarak emzirilebilir.