Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Soğuk havalar beraberinde grip vakalarını artırıyor! Hamilelerde daha riskli seyrediyor

    Soğuk havalarda artan grip, hamilelerde daha riskli seyrediyor. Op. Dr. Melih Aslan, “Erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlar doğurabiliyor” diyor. Aşı olmayı tavsiye ediyor.

    Grip ölüme gebe

    Grip, hapşırma, öksürme ya da konuşma sırasında hasta kişinin boğaz sekretinden damlacıklar yoluyla havaya yayılıyor. Yataklara düşürüyor. Op. Dr. Melih Arslan, hamilelerde grip hastalığının bebek ölümlerine varan ciddi sonuçları olabileceğini belirtiyor. Gebelerin, bu dönemde bağışıklığının baskılanması nedeniyle grip hastalığına daha kolay yakalanabildiğini ve hastalığın daha ağır seyredebileceğini ifade eden Arslan, "Hamilelikte, akciğer kapasitenin azalması ve gebeliğe bağlı akciğerde ödem oluşması gibi nedenlerle grip daha ciddi seyretmektedir, bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19 hastalığında da geçerlidir" diyor. Şunları anlatıyor:



    ATEŞ VARSA HEMEN DOKTORA
    Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, halsizlik iştahsızlık gibi belirtiler görüldüğünde ilk 1, 2 gün istirahat ve bol sıvı öneriyoruz. Buna ateş eklendiğinde hastaneye başvurun. Hamilelikte grip, erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçları olabiliyor.



    DOĞUMDAN SONRA EMZİRME
    COVİD ve diğer viral enfeksiyonların plasentadan bebeğe geçiş sık görülmez. Gripte olduğu gibi Covid-19 hastalığında da erken tedavi şart. Doğum sonrasında grip olan annelerin emzirmesinde sorun olmuyor. Aksine anne sütü çocukta antikor oluşumunu sağladığı için emzirmeyi tavsiye ediyoruz. Benim kişisel görüşüm maske takarak emzirilebilir.



        BOL MEYVE YİYİN
        Hamileler, el hijyenine dikkat ederek, gerekirse çift maske kullanarak, gerekli önlemleri alarak sağlık kontrollerini aksatmamalıdır. Gebelikte verdiğimiz vitamin komplekslerinin yanı sıra bol meyve sebze ve sıvı alımına özen göstermelidirler.



        AŞIYI SAKIN İHMAL ETMEYİN
        Hamıielere, ücretsiz grip aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz, aşı ne kadar erken olunursa etkinliği o kadar yüksek olur. Aşı Ekim ayından Mayıs ayına kadar istenilen zamanda olunabilir. Covid-19 aşısını da öneriyoruz.


        Op. Dr. Melih Arslan

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı
        Haberler Sağlık Soğuk havalar beraberinde grip vakalarını artırıyor! Hamilelerde daha riskli seyrediyor
            SON DAKİKA