Soğuk havalar beraberinde grip vakalarını artırıyor! Hamilelerde daha riskli seyrediyor

Grip, hapşırma, öksürme ya da konuşma sırasında hasta kişinin boğaz sekretinden damlacıklar yoluyla havaya yayılıyor. Yataklara düşürüyor. Op. Dr. Melih Arslan, hamilelerde grip hastalığının bebek ölümlerine varan ciddi sonuçları olabileceğini belirtiyor. Gebelerin, bu dönemde bağışıklığının baskılanması nedeniyle grip hastalığına daha kolay yakalanabildiğini ve hastalığın daha ağır seyredebileceğini ifade eden Arslan, "Hamilelikte, akciğer kapasitenin azalması ve gebeliğe bağlı akciğerde ödem oluşması gibi nedenlerle grip daha ciddi seyretmektedir, bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19 hastalığında da geçerlidir" diyor. Şunları anlatıyor: