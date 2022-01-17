Soğuk hava ve virüsler yüzünden bağışıklığımız düşüyor! İşte kışı sağlıklı geçirmenin tüyoları

Hem soğuyan hava hem de virüsler, bağışıklığımızı zayıflatıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, kışı sağlıklı geçirmenin tüyolarını sıralıyor:
SEBZE-MEYVE ŞART: Kivi, limon, brokoli ve ıspanak içerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir.
BİTKİ ÇAYINI DEMLEYİN: Kuşburnu, adaçayı, ıhlamur ve nane-limon çayı vücut ısısını dengeler. Güç verir.
EGZERSİZ DE ÖNEMLİ:Açık havada yarım saat yürümek vücuda enerji verir.
STRESİ BİTİRİN: Peynir, yoğurt, yumurta, fıstık serotonin hormonunu artırır. Sağlığı korur.
ÖMÜR TÖRPÜSÜ KİREÇLENME
Osteoartrit, yani toplumda bilinen adıyla kireçlenme daha 40 yaş üstündeki kişilerde ortaya çıkıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, kireçlenmenin başparmak, diz, bel, kalça ve boyun eklemlerini etkilediğini söylüyor. Tedavi hakkında şu bilgileri veriyor: Ağrılar için ilaç, krem ve losyon kullanılır. Fizik tedavi ile kaslar güçlendirilir. Kilo vermek, eklemlerdeki gerilimi azaltır.
BEYİN İÇİN LOR YİYİN
Vitamin deposu lor peyniri, beyni korur. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Cildi besler ve gençleştirir. Enerji verir.