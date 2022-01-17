Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Soğuk hava ve virüsler yüzünden bağışıklığımız düşüyor! İşte kışı sağlıklı geçirmenin tüyoları

    Soğuk havalar ve virüsler bir araya bağışıklığımız daha da düşüyor. Kış aylarında daha sağlıklı ve güçlü geçirmemiz için Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy tüyoları sıralıyor. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Virüsleri kışkışlayın!

    Hem soğuyan hava hem de virüsler, bağışıklığımızı zayıflatıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, kışı sağlıklı geçirmenin tüyolarını sıralıyor:
    SEBZE-MEYVE ŞART: Kivi, limon, brokoli ve ıspanak içerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir.
    BİTKİ ÇAYINI DEMLEYİN: Kuşburnu, adaçayı, ıhlamur ve nane-limon çayı vücut ısısını dengeler. Güç verir.
    EGZERSİZ DE ÖNEMLİ:Açık havada yarım saat yürümek vücuda enerji verir.
    STRESİ BİTİRİN: Peynir, yoğurt, yumurta, fıstık serotonin hormonunu artırır. Sağlığı korur.



    ÖMÜR TÖRPÜSÜ KİREÇLENME
    Osteoartrit, yani toplumda bilinen adıyla kireçlenme daha 40 yaş üstündeki kişilerde ortaya çıkıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, kireçlenmenin başparmak, diz, bel, kalça ve boyun eklemlerini etkilediğini söylüyor. Tedavi hakkında şu bilgileri veriyor: Ağrılar için ilaç, krem ve losyon kullanılır. Fizik tedavi ile kaslar güçlendirilir. Kilo vermek, eklemlerdeki gerilimi azaltır.



    BEYİN İÇİN LOR YİYİN
    Vitamin deposu lor peyniri, beyni korur. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Cildi besler ve gençleştirir. Enerji verir.



        DİYABETE BADEM YETER
        E vitamininden zengin badem, cildi korur. Kan şekerini düşürür. Diyabeti engeller. Tansiyonu dengeler. Liflidir. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir.



        KALP İÇİN SUMAK
        Şifa deposu sumak, griple savaşır. Kalbi güçlendirir. Adet sancılarını keser. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.



        ÇOK GÜZELSİN AVOKADO!
        Son dönemin popüler yiyeceği avokado, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalp sağlığını koruyan, kanserle savaşan bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
        Kolesterolü dengeler.
        Prostat ve meme kanseriyle savaşır.
        Yaşlanmayı geciktirir.
        Kataraktla savaşır.
        Saçları besler. Kırıkları önler.
        Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
        Haberler Sağlık Soğuk hava ve virüsler yüzünden bağışıklığımız düşüyor! İşte kışı sağlıklı geçirmenin tüyoları
            SON DAKİKA