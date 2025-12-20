Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Kış ayları, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, özellikle kalp rahatsızlığı olan bireyler için soğuk havanın tehlikelerine dikkat çekiyor: Soğuğa maruz kalındığında kalp damarlarında büzüşme görülebiliyor. Bu durum tansiyonun yükselmesine ve kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Kalp krizi riski artıyor. Çok soğuk havalarda vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Eğer dışarı çıkmaları gerekiyorsa, güneşin olduğu saatleri tercih etmeleri önemli.