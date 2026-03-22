Skolyoz omurganın bir yana eğrilmesi anlamına geliyor. Doğuştan oluşabileceği gibi ergenlik döneminden sonra da ortaya çıkıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, hastalığın erken tespitinin tedavide başarı şansını artırdığını belirtiyor. Hastalığın bir tarafta omuzda yükseklik, çocuğun gövdesinde asimetri, bel çukurlarında bir tarafta silinme, bir tarafta daha belirginleşme gibi şikayetlere yol açtığını belirtiyor.

ÖNCE KORSE...

Skolyoz hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Coşkun, şöyle devam ediyor: Tedavisi, 20-25 derecelik açıya kadar genellikle gözlem şeklindedir. Bu hastaları inceler, büyümelerini takip ederiz. Herhangi bir tedavi uygulamayız.

Artış devam eder ve bu eğrilik 25 ila 45 derecelik bir yerde konuşlanırsa o zaman da korse tedavileri önem kazanmaktadır. Korse tedavisi ise eğer çocuk büyüyorsa uygulanan bir tedavidir. Büyümesi tamamlanmış bir çocukta ya da erişkinde korse tedavisi uygulanması uygun değildir.

KALBE BASKI YAPAR!

45 derece üzerindeki belirgin kozmetik kusur başladığında ise artık cerrahi tedavi yöntemleri ön plana çıkar. Eğer açı 70-80 dereceleri aşarsa omurga eğriliklerinde kalp ve akciğere baskı durumu ortaya çıkabilir. Her omurga eğriliği bir iç organ sıkışması ya da rahatsızlığı yaratacak diye bir kaide yoktur. Tedavi olarak posterior füzyon dediğimiz omurganın dondurma işlemi yapıldığı gibi, yine son yıllarda popüler olan iple gerdirme sistemi ile omurganın hareketinin korunmasına izin verilmektedir.