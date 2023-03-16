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    Skolyoz yaşam kalitesini düşürüyor! Uzmanlar ise ipli tedaviyle erkenden ve hızlı bir şekilde skolyozun önlenebildiğini söylüyor

    Skolyoz yani omurga eğriliği, son yıllarda çocuklarda daha çok görülüyor. Aileleri endişelendiriyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar ise ipli tedaviyle erkenden ve hızlı bir şekilde skolyozun önlenebildiğini söylüyor.

    Skolyozu ’ip’e dizin

    Skolyoz, ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden oluyor. Deformite omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi omurga dışı sebeplere bağlı olarak da gelişebiliyor. Kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Kız çocuklarda erkek çocuklara göre yaklaşık 8-10 kat daha sık görülüyor. Doç. Dr. Okan Özkunt, skolyozun tedavi yöntemleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor:



    40 DERECEYE DİKKAT
    Eğrilik 40 derece ve üzerine çıktığında fiziksel muayene ve tetkiklerle hızlıca teşhis edilebilir. Hızlı eğrilme görüldüğünde cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekebilir. Klasik yöntemde vidalar ve çubuklar yardımıyla açık ameliyatta düzeltme sağlanıp omurgaya dondurma işlemi uygulanmaktadır. Fakat skolyozun ameliyatla tedavisinde yeni bir yöntem olarak ipli skolyoz (vertebral body tethering) git gide popülerleşen ve ön plana çıkan bir tedavi olmaktadır.



    10 YAŞ ÜZERİ İDEAL
    İpli skolyoz ameliyatında vidalar arasına gerdirilen ip sayesinde dondurma işlemi yapılmadan da düzelme sağlanır. Ameliyatta kullanılan band (ip) sayesinde hastanın boyu uzadıkça eğriliğin serbest olan omur tarafının uzamasıyla kendiliğinden düzelmeye devam etmektedir. İpli skolyoz tedavisi 10 yaş üzeri omurga esnekliği olan çocuklarda idealdir. Hasta konforu odaklı kapalı (endoskopik) olarak gerçekleştirilen cerrahi işlemde açılan küçük deliklerden girilerek omurlar kamera eşliğinde vidalanır ve bu vidalar üzerinden özel ipler gerdirilerek eğrilik düzeltilir.



        AVANTAJLARI
        Skolyoz tedavileri, çocuklarının boyunu etkilemiyor. Hatta boyu uzadıkça eğrilik de düzelmeye devam eder; küçük eğrilikler de zamanla kaybolur. Yöntem sayesinde hastanın omurga hareketleri kısıtlanmamış olur. Klasik yöntemden farklı olarak özellikle sporla uğraşan çocuklarda daha erken üst düzey spora dönme sağlanmış olur. Çocukların hastane kalışı, yara iyileşmesi ve günlük hayata dönüş süreleri de daha hızlı gerçekleşir.

        TANSİYONA ÇARE HAVUÇ
        A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.

        ÇÜRÜKLERE KARABİBER
        Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur. Romatizma ağrısını hafifletir.

        MİGRENİN İLACI NANE
        Nane, hastalıklara savaş açar. Hazmı kolaylaştırır. Astım, grip ve öksürüğe iyi gelir. Kalp sağlığını korur. Migreni dindirir. Kilo vermeye yardım eder.

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        Haberler Sağlık Skolyoz yaşam kalitesini düşürüyor! Uzmanlar ise ipli tedaviyle erkenden ve hızlı bir şekilde skolyozun önlenebildiğini söylüyor
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