Skolyoz yaşam kalitesini düşürüyor! Uzmanlar ise ipli tedaviyle erkenden ve hızlı bir şekilde skolyozun önlenebildiğini söylüyor





AVANTAJLARI

Skolyoz tedavileri, çocuklarının boyunu etkilemiyor. Hatta boyu uzadıkça eğrilik de düzelmeye devam eder; küçük eğrilikler de zamanla kaybolur. Yöntem sayesinde hastanın omurga hareketleri kısıtlanmamış olur. Klasik yöntemden farklı olarak özellikle sporla uğraşan çocuklarda daha erken üst düzey spora dönme sağlanmış olur. Çocukların hastane kalışı, yara iyileşmesi ve günlük hayata dönüş süreleri de daha hızlı gerçekleşir.



TANSİYONA ÇARE HAVUÇ

A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.



ÇÜRÜKLERE KARABİBER

Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur. Romatizma ağrısını hafifletir.



MİGRENİN İLACI NANE

Nane, hastalıklara savaş açar. Hazmı kolaylaştırır. Astım, grip ve öksürüğe iyi gelir. Kalp sağlığını korur. Migreni dindirir. Kilo vermeye yardım eder.

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