Skolyoz ihmale gelmez (Sağlık haberleri)

Skolyoz, son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan omurga bozukluğu olarak biliniyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, yanlış duruş şeklinin skolyozu tetiklediğini söylüyor. "Gençlerde, özellikle çocuklarda skolyozu daha sık görmeye başladık. Çocukların masa başında oturup bilgisayara karşısında eğri, dönük durması sonucu pozisyon bozukluğu görülür. Telefonla meşgul olurken uzun süre aynı pozisyonda kalmak kasların bir tarafı güçlendirir diğer tarafını ise zayıflatır. Dolayısıyla bu duruş şekli omurgada eğriliklere sebep olur" diyor. Skolyozda erken teşhis ve tedavinin önemini sözlerine ekliyor.

SELÜLİTE DOĞAL REÇETE

Sıcak havaların yaklaşmasıyla kadınları selülit kabusu sarıyor! Dyt. Anıl Öztürk, portakal kabuğu görünümünün oluşmasında yanlış beslenme ve hareketsizliğin etkili olduğunu söylüyor. Selülitten koruyan önerileri sıralıyor:

LİMONLU ve zencefilli yeşil çay için.

HER gün en az 2.5 -3 litre su içmeye özen gösterin.

DÜŞÜK yağlı ve yağsız süt ürünleri ile ev yapımı yoğurdu yiyin.

SOMON, ceviz, badem ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarına sofrada yer açın.

KREMA ve süt tozu içeren tüm kahveleri hayatınızdan uzaklaştırın.

AVOKADOYLA GÜZELLİK OLUR

Son dönemde oldukça popüler hale gelen meyvelerden avokado, şifa dağıtıyor. Kalp sağlığını koruyor, kanserle savaşıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

KOLESTEROLÜ dengeler. Damar sertliğini önler.

PROSTAT ve meme kanseriyle avaşır.

CİLDİ besler. Yaşlanmayı geciktirir.

BÖBREKLERE iyi gelir. Taş riskini azaltır.

GÖZLERİN de dostudur. Kataraktla savaşır.

SAÇLARI besler.

TOK tutar. Fazla kilolara çare olur.

KANSERE ZERDEÇAL

Meme, kanserinden koruyan zerdeçal, hafızayı güçlendirir. Alzheimer'ı önler. Diyabetle savaşır.

ISIRGAN ŞİFA DOLU

Antioksidan etkisiyle ısırgan otu, kansızlığı önler. Karaciğer ve pankreas sağlığını korur. Romatizma ağrılarını azaltır. Saç dökülmesini engeller.