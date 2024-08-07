Sivilcenin nedeni yanlış diyet

Sivilce hemen her yaşta görülebiliyor. Dermotoloji Uzmanı Behram Danış, akne oluşumunun genetik yatkınlık, hormonlar, propionibacterium acnes isimli bakteri önemli rol oynadığını söylüyor.

Sigara kullanımı, diyet, stres gibi diğer birçok faktörün de etkili olduğunu belirtiyor. "Yüksek glisemik indeksi olan gıdalarla akne tetikleniyor. Bu yüzden bu tür gıdaların kullanılması önerilmemektedir. Yağlı yiyeceklerin tüketimi sebum (yağ salgısı) artırır. Adet döneminde hormon miktarı değiştiğinden, sivilceler çoğalabilir" diyor.