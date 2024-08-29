Sistit olarak idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmezse kalıcı hasarlara yol açabilir!

Sistit, yani toplumda bilinen adıyla idrar yolları enfeksiyonu daha çok kadınlarda görülüyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdulmecit Yavuz, "Sistit ve altında yatan sebepler tedavi edilmezse, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir" uyarısında bulunuyor.

Sistoskopinin, idrar yolunun doğrudan görülmesine yarayan bir ileri teknik uygulaması olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam ediyor: Sistoskopi, mesanenin gözle incelenmesidir. Mesane çok hızlı ve yüksek çözünürlükle taranabilir. Sistit tedavi edilmezse, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açabilir.