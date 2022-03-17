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    Sistit olarak idrar yolu enfeksiyonu ihmale gelmiyor! Tedavi edilmezse böbreklere zarar veriyor

    Sistit, yani idrar yolu enfeksiyonu ihmale gelmiyor. Daha çok ağrıyla belirti veren bu hastalık, kadınlarda daha sık görülüyor. Tedavi edilmediğinde böbreklere zarar veriyor.

    Enfeksiyonun şakası yok

    İdrar yolu enfeksiyonu ihmale gelmiyor. İdrar yollarının alt kısmında yani mesane veya üretrada başlıyor. Tedavi edilmediğinde hızla ilerleyen enfeksiyon, böbreklere de zarar veriyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...



    AĞRIYI İHMAL ETMEYİN
    Daha çok sistit olarak bilinen idrar yolu enfeksiyonu ağrı, idrar değişikliği, idrar yaparken yanma, yüksek ateş, üşüme, titreme, bulantı ve kusma gibi şikayelere neden oluyor. Eğer belirtiler önemsenmez ve tedavi edilmezse enfeksiyon böbreğe doğru ilerleyerek daha şiddetli bir tablonun gelişmesine yol açabiliyor. Böbrek enfeksiyonları tedavi edilmezse böbrekte hasar, böbrek apsesi, böbrek yetmezliği ve hipertansiyon gibi ciddi durumlar görülebiliyor.



    KADINLAR RİSK ALTINDA
    Dr. Enes Murat Atasoyu, bu hastalığın daha çok kadınları tehdit ettiğini söylüyor. "Özellikle kadınlarda ilerleyen genital enfeksiyonlar, idrar yollarına geçerek enfeksiyon oluşmasına neden olabiliyor. Risk grubunda olan kişilerin hastalık başlangıcındaki belirtileri olduğunda bir uzmana gözükerek gerekli tahlilleri yaptırması ve uygun antibiyotik tedavisi ile sıvı desteği alması gerekir" bilgisini paylaşıyor.



        7 ÖNERİYE DİKKAT...
        Günde 1.5- 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.
        Düzenli egzersiz yapın.
        Diyabet, böbrek hastalığına yol açar. Bu nedenle kan şekerini kontrol ettirin.
        Yüksek tansiyon, böbrek sağlığını tehdit eder. Bu nedenle kan basının fazla yüksek olmaması gerekir.
        Tuz, böbreklerin düşmanıdır. Bu nedenle günde 5 gramdan fazla tuzun tüketilmemesi gerekir.
        Böbrek kan akımını azaltan sigaradan uzak durun.
        Gereksiz ilaç, özellikle de ağrı kesici kullanmayın.

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        Haberler Sağlık Sistit olarak idrar yolu enfeksiyonu ihmale gelmiyor! Tedavi edilmezse böbreklere zarar veriyor
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