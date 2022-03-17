Sistit olarak idrar yolu enfeksiyonu ihmale gelmiyor! Tedavi edilmezse böbreklere zarar veriyor





AĞRIYI İHMAL ETMEYİN

Daha çok sistit olarak bilinen idrar yolu enfeksiyonu ağrı, idrar değişikliği, idrar yaparken yanma, yüksek ateş, üşüme, titreme, bulantı ve kusma gibi şikayelere neden oluyor. Eğer belirtiler önemsenmez ve tedavi edilmezse enfeksiyon böbreğe doğru ilerleyerek daha şiddetli bir tablonun gelişmesine yol açabiliyor. Böbrek enfeksiyonları tedavi edilmezse böbrekte hasar, böbrek apsesi, böbrek yetmezliği ve hipertansiyon gibi ciddi durumlar görülebiliyor.