Şişkinlik deyip geçmeyin! Yumuşak doku kanseri sinsi ilerliyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

yer alan sert yapıdaki kemik ve kıkırdak dokularının dışında kalan kaslar, tendonlar, kan damarları, sinirler ile eklemi çevreleyen dokular 'yumuşak dokular' olarak sınıflandırılıyor. Bu dokularda gelişen kötü huylu tümörlere de yumuşak doku kanserleri deniliyor. Bu tümörlerin yüzde 60 gibi yüksek bir oranı kollar, bacaklar ve kalçalarda oluşurken, yüzde 40'ı da göğüs, batın, baş ile boyunda gelişiyor. Genellikle genç erişkinlerde ve çocuklarda ortaya çıkıyor.Tümörlerin oluşum nedeni henüz kesin olarak bilinmese de DNA'da meydana gelen mutasyonların bu kanserin gelişiminden sorumlu olduğu düşünülüyor. Ayrıca aileden geçen bazı kalıtsal hastalıklar, lenfödem, HPV gibi bazı virüsler, radyoterapi, arsenik gibi bazı endüstriyel kimyasallar, bazı travmalar ve böcek ilaçları riski artıran faktörler arasında yer alıyor. Yumuşak doku tümörleri uzun süre herhangi bir belirti vermeden büyüyebiliyor. Genellikle şişlik veya kitle ile sinyal veriyor. Şişlik ağrılı veya ağrısız olabiliyor.tedavisinin karar ile planlama sürecinde ilk ve en önemli aşamalardan birini 'biyopsi' yöntemi oluşturuyor. Çünkü hatalı alınan biyopsiler tedavi sonucunu negatif yönde etkileyebiliyor. Biyopsi sonucunda tümörün kötü huylu olduğu belirtilmişse vücudun diğer bölgelerini de inceleyecek kemik sintigrafisi ve PET-CT gibi tetkiklerin ardından hemen tedavi aşamasına geçiliyor. Yumuşak doku kanserinin ana tedavisi, geniş sınırlarla yapılan, yani tümörün vücutta hiçbir kalıntısı kalmayacak şekilde çıkartıldığı cerrahi yöntem oluyor.huylu tümör yakınındaki kemik veya sinir dokusuna yaslanmış ve ona hasar vermişse; ağrı, uyuşma, karıncalanma ya da yangı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Tümör yerleştiği kemikte dokunun zayıflamasına yol açmışsa basit bir düşme veya hafif bir travmayla kemik kırılabiliyor. Ateş ve gece terlemeleri eşlik edebiliyor.