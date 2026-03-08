Böbrek taşı, toplumda en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Üroloji Uzmanı Kenan Öztorun, bu taşların genellikle ağrı, idrarda kan ve idrar yapma sıklığında artış gibi şikayetlere neden olduğunu söylüyor. Hastalığa tanı koyma sürecinde kan ve idrar tetkikleri ile görüntüleme yöntemlerinden faydalanılıyor. Ultrasonografi, direk grafi ve düşük dozlu ilaçsız ince kesit tomografi üriner sistem taş hastalığı tanısında kullanılan en sık ve önemli radyolojik görüntüleme yöntemleri tercih ediliyor.

Dr. Öztorun, tedavi yöntemlerini şöyle açıklıyor: Şok dalga tedavisi: Çapı 2 santimetreden küçük olan taşlar için uygulanır. Bu işlemde ciltte herhangi bir kesi apılmaz. Vücut dışı şok dalga tedavisinin yaklaşık 40 dakika sürer. Kapalı taş ameliyatı: Bir kesi ya da delme işlemi gerektirmez. Küçük bir teleskop yardımıyla idrar yoluna girilerek üretra ve mesaneye geçilir. Esnek üreterorenoskop ile böbrek içerisinde yer alan taş lazer aracılığıyla kırılır.

AÇIK TAŞI AMELİYATI

Diğer tedavi seçeneklerinin kullanımının uygun olmadığı ya da riskli olduğu durumlarda tercih edilir. Karın zarı içerisine girilerek ya da karın zarı dışında kalarak ciltten deliklerin açılması sonrası kamera ve çeşitli el aletleri kullanılarak yapılır.