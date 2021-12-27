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    Sırt ağrısında kemik erimesi saklı

    Osteoporoz, yani kemik erimesi özellikle kadınları tehdit ediyor. En fazla omurga, kalça ve el bileğini etkiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, hastalığın 45'li yaşlardan sonra ortaya çıktığını, bel ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşma gibi şikayetlere yol açıyor.

    Sırt ağrısında kemik erimesi saklı

    Osteoporoz, yani kemik erimesi özellikle kadınları tehdit ediyor. En fazla omurga, kalça ve el bileğini etkiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, hastalığın 45'li yaşlardan sonra ortaya çıktığını, bel ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşma gibi şikayetlere yol açıyor. Tanısı DEXA adı verilen yöntem sayesinde elde edilen verilere ve kırık var olup olmamasına göre konuluyor. Osteoporoz, ilaç ve ilaç dışı yöntemlerle tedavi ediliyor. İlaç tedavisi hastanın durumuna göre tercih ediliyor. Koruyucu ilaçlar osteoporoz döneminde görülen yıkımı azaltıyor. İlerlemiş osteoporozda düzenli egzersiz programları, korse tedavisi uygulanıyor.

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