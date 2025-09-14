Sinüzit sonbaharın kabusu: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve halsizlikle hayatı zorlaştırıyor

GEÇ KALMAYIN Kişinin yakınmaları doğrultusunda klinik muayene, endoskopi ya da radyolojik tetkiklerle teşhis konuluyor. Akut rinosinüzit teşhisi konulan kişilerde hastalık ilaç tedavisiyle gideriliyor. Tekrarlayan durumlarda, kronik olgularda polip ya da alerji söz konusu değilse cerrahi yöntemler uygulanıyor. Akut viral rinosinüzitlerde ise sık burun temizliği, bol su içmek ya da ateş düşürücü ilaçlar kullanarak yakınma giderici bir tedavi yöntemi benimseniyor. Akciğerin düşmanı sinüzit (İHA)

Antibiyotik tedavisi genelde yedi günden uzun süren ve şiddetli semptomları olan kişiler için düşünülüyor. Önerilen tüm tedavi yöntemlerine rağmen herhangi bir iyileşme olmazsa hasta ameliyat ediliyor. Akciğerin düşmanı sinüzit (İHA)

AĞIZ KOKUSU YAPAR Sinüzit, genellikle şu şikayetlere neden oluyor: İnatçı öksürük

Göz çevresinde basınç hissi

Nefeste kötü koku Akciğerin düşmanı sinüzit (İHA)

Geniz akıntısı ve horlama

Boğazda yanma hissi

Koyu burun akıntısı

Uzun süren baş ağrısı TEDBİR ALINMALI Sinüzitle mücadelede tedbir büyük önem taşıyor. Üst solunum yolları enfeksiyonu hava ve damlacık yoluyla yayılıyor. Dolayısıyla alışveriş merkezi ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık ve kapalı ortamları sık havalandırmak gerekiyor.