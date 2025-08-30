Sinüzit belirtileri 2 haftada geçmiyorsa dikkat: Göz, beyin ve akciğer sağlığını tehdit edebilir!

Sinüzit (İHA)
2 HAFTA İÇİNDE GEÇMEZSE DİKKAT
''Sinüzit tedavi edilmezse tablo gittikçe kronikleşiyor ve ameliyat gerektirecek hale gelebiliyor. Akut sinüzitin belirtileri 2 hafta içinde düzelmezse mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Erken teşhis sayesinde sinüzitin kronikleşmesi önlenebilmekte ve hastaların yaşam kaliteleri yükseltilebilmektedir.
BAŞINIZ AĞRIMAYABİLİR
Akut sinüzit; baş ağrısı, gözlerde sulanma, ateş, yüz ve gözlerin çevresinde dolgunluk hissi ile burun akıntısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Örneğin, sinüzitin en temel belirtilerinden olan baş ağrısı kronik sinüzitte gelişmez. Akut sinüzitlerin bir kısmı kendiliğinden düzelebiliyor. Kronik sinüzitin ise mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.''
ÖNLEMEK İÇİN 5 KRİTİK KURAL
Sigara içmeyin, içilen mekanlarda bulunmayın.
Kalabalık ve tozlu ortamlardan uzak durun.
Bol bol denize girin veya günde 2-3 kez deniz suyu ile burnunuzu yıkayın.
