Sinüzit belirtileri 2 haftada geçmiyorsa dikkat: Göz, beyin ve akciğer sağlığını tehdit edebilir!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, alerjen faktörlerin artışı ve sigara kullanımı nedeniyle kronik sinüzitin yaygınlaştığını belirtti. Sinüzit belirtileri 2 hafta içinde geçmezse mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurgulayan Özturan, önlemek için sigara ve tozdan uzak durma, burun temizliği gibi kritik kuralları anlattı.

Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
Yüzümüzdeki sinüs olarak adlandırılan boşlukların içinde yer alan mukoza örtüsünün iltihaplanmasıyla karakterize bir hastalık olan sinüzit, yaşam kalitesini oldukça düşürebiliyor.

Sinüs boşluklarının enfeksiyonu olarak da tanımlanan ve akut ile kronik olmak üzere iki gruba ayrılan sinüzitin şiddeti ise hastadan hastaya değişiyor.

Sinüzit (AA)Sinüzit (AA)

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, günümüzde alerjen faktörlerin artması, sigara kullanımı ve kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi nedeniyle tüm dünyada kronik sinüzitin görülme sıklığının giderek arttığına işaret etti.

Sinüzit (AA)Sinüzit (AA)

Özturan, "Özellikle kronik sinüzitin tedavisinde gecikildiğinde enfeksiyonun vücutta yayılması sonucunda ciddi sağlık sorunları gelişebilmektedir. Öyle ki sinüsler göze ve beyne çok yakın organlardır. Dolayısıyla, sinüzit nadiren de olsa göz apseleri, görme kaybı ve menenjit olarak bilinen beyin zarı iltihaplanmasına neden olabilir" dedi. Şunları anlattı:

Sinüzit (İHA)Sinüzit (İHA)

2 HAFTA İÇİNDE GEÇMEZSE DİKKAT
''Sinüzit tedavi edilmezse tablo gittikçe kronikleşiyor ve ameliyat gerektirecek hale gelebiliyor. Akut sinüzitin belirtileri 2 hafta içinde düzelmezse mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Erken teşhis sayesinde sinüzitin kronikleşmesi önlenebilmekte ve hastaların yaşam kaliteleri yükseltilebilmektedir.

Sinüzit (İHA)Sinüzit (İHA)

BAŞINIZ AĞRIMAYABİLİR
Akut sinüzit; baş ağrısı, gözlerde sulanma, ateş, yüz ve gözlerin çevresinde dolgunluk hissi ile burun akıntısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Örneğin, sinüzitin en temel belirtilerinden olan baş ağrısı kronik sinüzitte gelişmez. Akut sinüzitlerin bir kısmı kendiliğinden düzelebiliyor. Kronik sinüzitin ise mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.''

Sinüzit (İHA)Sinüzit (İHA)

ÖNLEMEK İÇİN 5 KRİTİK KURAL
Sigara içmeyin, içilen mekanlarda bulunmayın.

Sinüzit (AA)Sinüzit (AA)

Kalabalık ve tozlu ortamlardan uzak durun.

Sinüzit (AA)Sinüzit (AA)

Bol bol denize girin veya günde 2-3 kez deniz suyu ile burnunuzu yıkayın.

Sinüzit (AA)Sinüzit (AA)

Bilinen bir alerjiniz varsa mutlaka tedavi olun.

Sinüzit (AA)Sinüzit (AA)

Burun eğriliği, geniz eti gibi sorunlarınız varsa, tedavi için doktora başvurun.

