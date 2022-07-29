Sinsi ilerleyen mide kanseri farklı belirtilerle ortaya çıkıyor! Hazımsızlığı küçümsemeyin





İLERİDE BULGU VERİR

Mide kanseri oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenler ve kanser gelişimini kolaylaştırıcı ülser gibi bazı öncü hastalıklar rol oynuyor. Hastalık, ilerlemiş evrelerde bulgu veriyor. Teşhis için başta mideye yapılan endoskopik inceleme olmak üzere batın ultrasonu ve tomografisi gibi bazı görüntüleme yöntemlerini yapılması gerekiyor.