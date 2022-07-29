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    Sinsi ilerleyen mide kanseri farklı belirtilerle ortaya çıkıyor! Hazımsızlığı küçümsemeyin

    Sinsi ilerleyen mide kanseri, farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Orçun Yalav, "Hazımsızlık zannettiğimiz mide kanseri olabilir" diyor. Uzun süreli şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

    Hazımsızlık değil mide kanseri

    Mide kanseri, midenin iç yüzeyini kaplayan sağlıklı hücrelerin çeşitli nedenlere bağlı olarak kanserli hücrelere dönüşmesi sonucu meydana geliyor. Hastalığın başlangıç safhalarında genellikle belirti vermeden ilerleyen bu kanser türü, tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde dördüncü sırada yer alıyor. Doç. Dr. Orçun Yalav, erkeklerde kadınlara göre daha fazla rastlanan mide kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:



    İLERİDE BULGU VERİR
    Mide kanseri oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenler ve kanser gelişimini kolaylaştırıcı ülser gibi bazı öncü hastalıklar rol oynuyor. Hastalık, ilerlemiş evrelerde bulgu veriyor. Teşhis için başta mideye yapılan endoskopik inceleme olmak üzere batın ultrasonu ve tomografisi gibi bazı görüntüleme yöntemlerini yapılması gerekiyor.



    ERKEN MÜDAHALE ŞART
    Mide kanseri, ilk başlarda hazımsızlık olduğu düşünülen şikayetler sonrasında ortaya çıkıyor. Kişinin alışık olmadığı, mideyle ilgili uzun süren şikayetleri olduğunda vakit kaybetmeden bir uzman doktora başvurması hayati önem taşıyor. Tanıya yönelik olarak endoskopik inceleme yapılır. Şüpheli olan her lezyondan biyopsi alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.



        BU BELİRTİLERE DİKKAT
        İştahsızlık, şiddetli mide ağrısı, erken doyma, bulantı, kusma.
        Diyete ve egzersize bağlı olmaksızın beklenmedik şekilde aşırı kilo kaybı.
        Kan kaybına bağlı olarak ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk, kesiklik hissi, baş dönmesi, solukluk.
        Siyah renkli dışkılama, kanlı kusma.
        Mide ve karın bölgesinde ele gelen sertlik.

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        Haberler Sağlık Sinsi ilerleyen mide kanseri farklı belirtilerle ortaya çıkıyor! Hazımsızlığı küçümsemeyin
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