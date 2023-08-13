Sinir sıkışması masa başında: Uzun saatler çalışmak hastalığı çağırıyor!

Masa başında uzun saatler çalışmak, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli, bilgisayar kullanmak, telefonda mesaj yazmak ve ağırlık kaldırmak gibi her gün devamlı yapılan işlerin el, kol ve omuzlardaki dokulara zarar verdiğini söylüyor. Toplumda en çok görülen eklem hastalıklarını açıklıyor:Masa başında geçen sürelerin artması ise birçok sağlık sorunun da artmasına neden oldu.

SİNİR SIKIŞMALARI: Uzun süre hareketsiz kalmak, tekrarlanan zorlayıcı hareketler, omuz, dirsek ya da el bileğinden geçen sinirlerin sıkışmasına neden olur. Sıkışan sinirler da kendini ağrı, uyuşma ve güç kaybıyla gösterir. Başlangıçta ameliyat dışı yöntemler tercih edilir. İlaç, atel kullanımı, egzersizler, enjeksiyonlar veya fizik tedavi çare olabilir. Tedaviye yanıt vermeyen hastalara cerrahi uygulanır.

KİREÇLENME: Aşırı ve tekrarlayan parmak hareketleri eklemlerdeki kıkırdağın yıllar içinde aşınmasına ve altındaki kemiğin açığa çıkmasına yol açar. Kireçlenme; kemiğin sürtünmesi, eklemlerin ağrılı olması ve en sonunda parmakların eğilmesiyle sonuçlanır. Tedavide fizik tedavi ve ilaç kullanılır. Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ağrıyı kesmek için tutulan eklemin cerrahi olarak dondurulması tercih edilir.

EKLEMLERDE KİSTLER: Ellerde devamlı zorlayan hareketler yapmak parmak eklemlerinin sertleşmesine ve onları birbirine bağlayan bağların devamlı burkulmasına yol açar. Bu burkulmalar bir müddet sonra esneklik kaybına, eklem hareketlerinin kısıtlanmasına neden olur. Zorlayıcı kullanım devam ederse eklemlerde kistler oluşabilir. Tedavide zor hareketlerden kaçınmak ve ilaç tedavisi sorunun çözümünde faydalı olur.

OMUZ KASI YIRTIĞI: Omuz bölgesi kasları kola hareket veren ve omuz eklemini yerinde tutan kas grubunu oluşturur. Kaslar kemiğe yapışma yerinden sökülür. İyileşmeyen yırtık omuz içinde kronik bir yara gibi devamlı ağrımaya ve aktiviteyi kısıtlamaya başlar. Tedavide ameliyat dışı yöntemlere başvurulur.

ERKEKSEN KONTROLLERİ UNUTMA

Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Uzm. Dr. İrfan Berber, özellikle erkeklerin daha çok risk altında bulunduğunu söylüyor. Bu hastalıkların erkeklerde otuzlu yaşlardan itibaren başladığını belirtiyor. "Ailede erken yaşta kalp damar hastalığı varlığı, yüksek kolesterol düzeyleri, şeker metabolizması bozuklukları, tansiyon yüksekliği, sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam riski artırır. Son yıllarda yağ, karbonhidrat ve proteinden zengin beslenme ve hareketsizlik gibi hastalık sürecini kötü yönde desteklemektedir. Erkeklerde en çok meydana gelen prostat kanserinde erken tanı şansı hayat kurtarıcıdır. 40 yaş itibari ile ürolojik takibe başlanmalıdır" diyor.



KAVUN ŞİFA DOLU

Yazın en sevilen meyvelerinden kavun, bolca potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat içeriyor. Hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Kalp sağlığını destekler.

- Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır.

- Kanserle savaşır.

- Göz sağlığına iyi gelir. Kataraktı önler.

- Sakinleştirici etkisiyle stresi önler.



GÜZELLİĞİN DOĞAL REÇETESİ

Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Yeterli vitamin ve minerallerin alınması, cildin esnekliğinin korunmasını sağlıyor. Diyetisyen Salih Gürel, muzice besinleri sıralıyor:

- KIRMIZIBİBER: Yaşlanmaya savaş açar ve kırışıklık oluşumunu azaltır.

- HAVUÇ: Cildin görünümünü düzeltir. Kırışıklıkları önler.

- KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

- FINDIK: Cildin nemlenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar. Günde bir avuç tüketmek yeterlidir.



ÇÜRÜK DİŞ CAN DÜŞMANI

Çürük dişler, erken aşamada tespit edilmediğinde neden olduğu dayanılmaz ağrılar nedeniyle sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çürüklere karşı alınması gereken önlemleri sıralıyor: Dişlerinizi günde iki kere fırçalayın. Florürlü diş macunu tercih edin. Günde bir kez gargara ve diş ipi kullanın. 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrollerini ertelemeyin.



BAL GİBİ SAĞLIK

Bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Damarları temizler. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Kabızlığı engeller. Uykusuzluğa iyi gelir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.



ÖKSÜRÜĞE ÇÖREK OTU

Çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir ve Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler. Öksürüğe iyi gelir.