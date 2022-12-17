Sindirimi olumsuz etkileyen çölyak, menopoza yol açıyor





SİNSİ VİRÜSLERDEN BİTKİ ÇAYIYLA KORUNUN

Havaların serinlemesiyle kış kendini iyice hissettiriyor. Virüslerin fırsat kolladığı bu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmek önem taşıyor. Dyt. Duygu Özbay, hangi bitki çayının hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor:

EKINEZYA: Grip virüsüne karşı korur. Nezle ve gripten kaynaklanan ağrıları hafifletir.

REZENE: Soğuk algınlığı belirtilerini bastırır. Bakterilerle savaşır. Vücudun toparlanmasına yardımcı olur.

ADAÇAYI: Bağışıklığı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz iltihaplanmasını önler. Alzheimer hastalığına karşı da koruyucudur.



SÜRPRİZ YUMURTA

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, sağlığı koruyor. Hastalıklara savaş açıyor. Gözleri besleyen, katarakt riskini azaltan yumurta, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyonlarla ve mikroplarla mücadele ediyor. Tok tutan ve diyet yapanların yardımına koşarak kilo vermeyi kolaylaştıran yumurta, beyin hücrelerini güçlendiriyor. Unutkanlığa ve Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Tiroit hormonlarının çalışmasını düzenleyen yumurta, kansere karşı koruma sağlıyor. Kemikleri de güçlendiriyor.



HAMBURGER REFLÜYE SEBEP

Midede yanma, ağza ekşi su gelmesi ve ses kısıklığı reflü hastalığını işaret ediyor. Bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastaların şikayetlerini azaltmak için yiyecekleri yavaş yemesi ve iyi çiğnemesi gerekiyor. Kızartmalar, fast food yiyecekler ve margarin, reflü riskini artırıyor. Uzmanlar, dar kıyafetlerin de reflü şikayetlerini azalttığına dikkat çekiyor.



KABIZLIĞA SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler.



YARALARA KEKİK

Kekik, ağız içerisinde çıkan ve aft olarak adlandırılan yaraları tedavi eder. Kekik, susam yağı ve sirke ile yapılan gargara, aftları iyileştirir.



SINÜZITE KARANFİL

Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

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