Sindirimi olumsuz etkileyen çölyak, menopoza yol açıyor

Glüten adlı proteinin ince bağırsak tarafından emilememesi sonucu ortaya çıkan hastalığa çölyak deniyor. Bu hastalık, yalnızca sindirim sistemini etkilemiyor. Ayrıca kadınlarda kısırlığa da yol açıyor. Doç. Dr. Selçuk Selçuk, çölyak hastalığının etkilerinin sanıldığından daha ciddi boyutlarda olduğunu belirtiyor. Çiftlerde çölyak hastalığının normal popülasyona göre 6 kat daha görüldüğünü sözlerine ekliyor. Bebek sahibi olamayan çiftlerin çölyak hastalığı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. "Çölyak hastalığı bazı kadınlarda yumurtaların düzgün büyüyüp çatlamasına engel olduğu için normal yollarla gebelik oluşma ihtimali azalabilir. Kadınlarda rahim iç zarı olumsuz etkilendiği için, embriyonun rahim iç zarına tutunma ve yerleşme ihtimali azalır. Çölyak, kadınların erken menopoza girmesine neden olur" diyor.
SİNSİ VİRÜSLERDEN BİTKİ ÇAYIYLA KORUNUN
Havaların serinlemesiyle kış kendini iyice hissettiriyor. Virüslerin fırsat kolladığı bu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmek önem taşıyor. Dyt. Duygu Özbay, hangi bitki çayının hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor:
EKINEZYA: Grip virüsüne karşı korur. Nezle ve gripten kaynaklanan ağrıları hafifletir.
REZENE: Soğuk algınlığı belirtilerini bastırır. Bakterilerle savaşır. Vücudun toparlanmasına yardımcı olur.
ADAÇAYI: Bağışıklığı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz iltihaplanmasını önler. Alzheimer hastalığına karşı da koruyucudur.
SÜRPRİZ YUMURTA
Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, sağlığı koruyor. Hastalıklara savaş açıyor. Gözleri besleyen, katarakt riskini azaltan yumurta, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyonlarla ve mikroplarla mücadele ediyor. Tok tutan ve diyet yapanların yardımına koşarak kilo vermeyi kolaylaştıran yumurta, beyin hücrelerini güçlendiriyor. Unutkanlığa ve Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Tiroit hormonlarının çalışmasını düzenleyen yumurta, kansere karşı koruma sağlıyor. Kemikleri de güçlendiriyor.
HAMBURGER REFLÜYE SEBEP
Midede yanma, ağza ekşi su gelmesi ve ses kısıklığı reflü hastalığını işaret ediyor. Bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastaların şikayetlerini azaltmak için yiyecekleri yavaş yemesi ve iyi çiğnemesi gerekiyor. Kızartmalar, fast food yiyecekler ve margarin, reflü riskini artırıyor. Uzmanlar, dar kıyafetlerin de reflü şikayetlerini azalttığına dikkat çekiyor.
KABIZLIĞA SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler.
YARALARA KEKİK
Kekik, ağız içerisinde çıkan ve aft olarak adlandırılan yaraları tedavi eder. Kekik, susam yağı ve sirke ile yapılan gargara, aftları iyileştirir.
SINÜZITE KARANFİL
Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.