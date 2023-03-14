Şimdi bakla yiyin!

Martın gelmesiyle bahar sebzeleri tezgahları süslüyor. Enginardan baklaya, kuşkonmazdan pırasaya kadar çeşit çeşit sebzeler, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:



ENGİNAR: Sindirimi destekler. Safra kesesi için faydalıdır. Kanserle savaşır.

BAKLA: Protein deposudur. Kabızlığa ve idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.



PAZI: Bağışıklığı destekler. Mide rahatsızlıklarını önler.



KUŞKONMAZ: Mideye, kalbe, karaciğere şifa olur.



ŞALGAM: Dişleri güçlendirir. Ciğerleri temizler.



ÖMÜRSÜN LEBLEBİ!

NOHUT kökenli leblebi, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile dikkat çekiyor. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan bu mucizevi kuruyemiş, A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, demir, bakır, potasyum mineralleri içeriyor. Kalp ve böbrekleri koruyor.



Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Lifli yapısı ile tok tutar.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp sağlığını korur.

Kaliteli bir uyku düzeni sağlar.

Sinir sistemini korur.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kadın hastalıklarından korur.

Aşk hayatına katkı sağlar.







BİTKİ ÇAYI ZAYIFLATMAZ

Yazın gelmesine sayılı günler kala, kadınları kilo verme telaşı sarıyor. Diyetisyen Cemre Kamalı, özellikle bitki çayı içerek kilo vermeye çalışanları uyarıyor. "Bitki çaylarının sadece metabolizmayı hızlandırmaya, ödem atmaya yardımcı olan etkileri vardır fakat hiçbir bitki çayı sağlıklı beslenme olmadan zayıflatamaz" diyor.

Özellikle kilo verdiği düşünülen limon suyunun yağ yakıcı etkisinin bulunmadığını belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Uluslararası Spor Beslenmesi Topluluğu dergisinde yer alan bir çalışmada spordan önce yapılan hafif bir beslenmenin yağ yakımını hızlandırdığını göstermiştir. Ana öğünden sonra meyve tüketilmesi gaza sebep olabilir. Bundan dolayı 2 saat sonra tüketilmesi gerekir.



KANSIZLIĞA PANCAR

VİTAMİN deposu pancar, kemikleri güçlendirir. Vücuttaki enfeksiyonu temizler. Kansızlıkla mücadele eder. Kabızlığı bitirir. Tam bir kalp dostudur. Egzamaya iyi gelir.



ADIM AT UZUN YAŞA

YÜRÜYÜŞ, ömrü uzatıyor. İngiliz bilim insanları "Günde 15 bin adım atmak şart" diyor.



KİLO KİLO DİYABET

ABD'DE yapılan obezitenin neden olduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Buna göre fazla kilo, kan şekerini yükseltiyor ve kan damarlarına zarar veriyor.