Sık görülen nörolojik hastalıklar arasında yer alan Alzheimer'a doğal ilaçlar





İNATÇI ÖKSÜRÜKTE REFLÜ SAKLI

Vücudun savunma refleksi olarak bilinen öksürük, önemli hastalıkların sinyalini veriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hicran Mammadova, 3 haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana başvurulmasını öneriyor. "Uzun süren ve rahatsız edici öksürük, astım, üst solunum yolu problemleri, geniz akıntısı ve KOAH gibi hastalıkların habercisi olabilir. Reflü de öksürüğe neden olur" uyarısında bulunuyor.



YEŞİL ELMA GENÇLEŞTİRİR

Her mevsimin sevilen meyvesi yeşil elma, sindirimi destekler. Kan şekeri seviyesini dengeler. Diyabeti önler. Kolesterolü düşürür. Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları azaltır.



KISIRLIĞIN İLACI TARÇIN

Tatlıları süsleyen tarçın sağlığa da katkı sağlar. Diş ağrısını azaltan bu baharat, diyabete karşı korur. Kalp krizinden korur. Kanserden koruyan tarçın afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırır.



ALOE VERAYLA GÜÇLÜ SAÇLAR

Bağışıklık sistemini güçlendiren aloe vera bitkisi, saç sağlığını korur. Saçların güçlü uzamasını sağlar. Cildi nemlendirir ve esnekliğini artırır.

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