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    Sık görülen nörolojik hastalıklar arasında yer alan Alzheimer'a doğal ilaçlar

    Sık görülen nörolojik hastalıklar arasında yer alan Alzheimer'a doğal besinlerle engel olabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Ispanakla unutma!

    Alzheimer, sık görülen nörolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:
    ● BADEM: Günde 1 avuç yemek beyin gücünü artırır.
    ● FINDIK: Yaşlanmayı ve Alzheimer'ı önler.
    ● ISPANAK: Demir deposudur. Hafızayı güçlendirir.
    ● BALIK: Haftada iki kez tüketilmesi Alzheimer riskini azaltır.
    ● ERİK: Beyin hücrelerini destekler.
    ● SİYAH ÜZÜM: Alzheimer'a karşı koruma sağlar.



    İNATÇI ÖKSÜRÜKTE REFLÜ SAKLI
    Vücudun savunma refleksi olarak bilinen öksürük, önemli hastalıkların sinyalini veriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hicran Mammadova, 3 haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana başvurulmasını öneriyor. "Uzun süren ve rahatsız edici öksürük, astım, üst solunum yolu problemleri, geniz akıntısı ve KOAH gibi hastalıkların habercisi olabilir. Reflü de öksürüğe neden olur" uyarısında bulunuyor.

    YEŞİL ELMA GENÇLEŞTİRİR
    Her mevsimin sevilen meyvesi yeşil elma, sindirimi destekler. Kan şekeri seviyesini dengeler. Diyabeti önler. Kolesterolü düşürür. Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları azaltır.

    KISIRLIĞIN İLACI TARÇIN
    Tatlıları süsleyen tarçın sağlığa da katkı sağlar. Diş ağrısını azaltan bu baharat, diyabete karşı korur. Kalp krizinden korur. Kanserden koruyan tarçın afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırır.

    ALOE VERAYLA GÜÇLÜ SAÇLAR
    Bağışıklık sistemini güçlendiren aloe vera bitkisi, saç sağlığını korur. Saçların güçlü uzamasını sağlar. Cildi nemlendirir ve esnekliğini artırır.

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    Haberler Sağlık Sık görülen nörolojik hastalıklar arasında yer alan Alzheimer'a doğal ilaçlar
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