Sigara kalp krizi riskini arttıyor! Sağlığınız için sigarayı söndürün

Sigara içmek, her yaştan kadın ve erkekte kalp krizi olasılığını artırıyor. Genç kadınlarda, özellikle de 50 yaşın altındakilerde çok daha güçlü etkiliyor. 18 ila 49 yaşları arasındaki kadın sigara içenlerde ölümcül kalp krizi riski, sigara içmeyenlere göre 13 kat daha fazla görülüyor. Uzmanlar, uzun bir ömür için sigarayı bırakmak gerektiğini söylüyor.