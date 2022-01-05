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    Sigara kalp krizi riskini arttıyor! Sağlığınız için sigarayı söndürün

    Sigara içmek kadın ve erkek fark etmeksizin kalp krizi riskini büyük ölçüde arttırıyor. Sigara içmeyenler göre 13 kat daha fazla kalp krizi görülüyor. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyleri...

    Kalbiniz için sigarayı söndürün

    Sigara içmek, her yaştan kadın ve erkekte kalp krizi olasılığını artırıyor. Genç kadınlarda, özellikle de 50 yaşın altındakilerde çok daha güçlü etkiliyor. 18 ila 49 yaşları arasındaki kadın sigara içenlerde ölümcül kalp krizi riski, sigara içmeyenlere göre 13 kat daha fazla görülüyor. Uzmanlar, uzun bir ömür için sigarayı bırakmak gerektiğini söylüyor.



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    Haberler Sağlık Sigara kalp krizi riskini arttıyor! Sağlığınız için sigarayı söndürün
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