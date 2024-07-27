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Şifa deposu limon! İşte faydaları...

C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Şifa deposu limon! İşte faydaları...

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C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
- KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.
- TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.
- KANSIZLIĞI BİTİRİR: İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.
- EKLEMLERE GÜÇ VERİR: İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. İltihabı temizler. Şişliği azaltır.
- BAĞIRSAKLA BARIŞIK: Sindirim sistemindeki toksinleri temizler.

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