Şifa deposu limon! İşte faydaları...

C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

- KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.

- TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.

- KANSIZLIĞI BİTİRİR: İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.

- EKLEMLERE GÜÇ VERİR: İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. İltihabı temizler. Şişliği azaltır.

- BAĞIRSAKLA BARIŞIK: Sindirim sistemindeki toksinleri temizler.

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