Sıcak çikolata kilolara elveda

İngiliz sağlık koçu Steve Bennett, günde bir fincan sıcak çikolatanın, lif içermesi sebebiyle insanların kilo vermesine yardımcı olabileceğini söyledi. Bennett, "Diyetinizde daha fazla lif bulunması, daha az yemenizi ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Sıcak çikolatanın ana maddesi olması gereken kakao tozu lif açısından zengindir. Ama içeceğin şekersiz olması gerekiyor" dedi. Uzman, marketlerde satılan hazır karışımlar yerine, bir bardak süt, iki yemek kaşığı kakao ve tatlandırıcı kullanarak sıcak çikolatasını hazırladığını söyledi.

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