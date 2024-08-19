Selülitin doğal çaresi!

Kadınların korkulu rüyası selülit, cildin altında yağ birikimi sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle kalça ve uyluk bölgesinde yoğun olarak görülüyor. Doğal yağlarla yapılan masajlarsa portakal kabuğu görünümünü yok ediyor. Selüliti yok eden yağlar şöyle sıralanıyor:



- KARABİBER YAĞI: Ciltteki kırışıklık ve ince çizgileri azaltır.

- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Bir ay boyunca düzenli masaj yapmak, cildi nemlendiriyor ve besliyor. Selülit görünümünü yok ediyor.

- REZENE YAĞI: Güçlü antioksidan etkisiyle dikkat çeker. Cilt gevşekliğini giderir.

- GREYFURT YAĞI: Cilt yaralarını iyileştirir. Selülit görünümünü azaltır.

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