Şeker kullanımına dikkat! Tiroid hastalığına neden oluyor...

Tiroit sağlığı için unlu-şekerli gıdalardan, tatlandırıcılı içeceklerden ve bazı tahıllardan uzak durun. B12 seviyenizi takip edin, protein ağırlıklı beslenin, süt ve yoğurtla sindirimi destekleyin.

Tiroit vücudun bilgisayarı olarak çalışıyor. Bu hormonun yetersiz salınımı, vücudu olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, önerileri sıralıyor:

Unlu-şekerli gıdalardan uzak durun.
Çok tatlı meyveleri öğünlerle birlikte bile olsa yemeyin.
Kola gibi asitli içecekler, hazır meyve suları, meyveli soda, içerisinde tatlandırıcı bulunan içecekler tüketmeyin.
Sindirimi hızlandırmak için süt, ayran, yoğurt tüketin.
B12 vitamininizi takip edin eksik görülürse takviye alın.
Hayvansal ve bitkisel proteinlerden zengin beslenin.
B1 vitamini tiroit hormonunu azalttığı için kepek, mısır, çavdar gibi yiyeceklerden uzak durun

