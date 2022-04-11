Şeker hastalığı tedavi edilmediğinde kalp, böbrek ve beyin gibi hayati organlara zarar veriyor!

Diyabet, yani şeker hastalığı toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de 8 milyona yakın diyabet hastası bulunuyor. Sinsi ilerleyen diyabet, kalp ve damar hastalıkları, inme, göz bozuklukları, sinir sisteminde bozukluklar ve böbrek rahatsızlıklarına yol açıyor.
ÇOK TEHLİKELİ...
Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Merhametsiz, şeker hastalığının yol açtığı tehdide değiniyor. "Diyabetik nefropatinin bu evresinde yakalanarak tedavi edilmesi bu süreci geri döndürebilir. Bu nedenle şeker hastalığı olan hastaların hekimlerinin önerdiği aralıkla idrarda mikroalbumin atılımının olup olmadığına baktırması gerekmektedir. Düşük düzeyde preotein atılımını temsil eden mikroalbumin dönemi, gerekli tedavi ve önlemler alınmazsa, aşikar proteinüri, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve böbrek yetmezliğine ilerleyecektir" diyor. Hastalara doğru beslenmelerini ve düzenli egzersiz yapmalarını öneriyor.
FAZLA KİLO AYAKLARA VURUR
Ayak ağrısı, toplumda sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görüldüğünü dile getiriyor. "Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ağrılara yol açabilir. Ayak problemlerinde yaşın yanında obezitenin ya da osteoartrit, romatoid artrit ve diyabet gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır" diyor. Ağrının kaynağının bulunması için röntgen, EMG, USG yöntemlerinin kullanıldığını dile getiriyor.