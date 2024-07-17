SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Şeker hastaları dikkat! Uzmanı dış kulak iltihabıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı

Dış kulak iltihabı, yaz aylarında artış gösteriyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Kamil Hakan Kaya, “Şeker hastaları daha yatkın olduğu için fazla iltihap geçirirler” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Şeker hastaları dikkat! Uzmanı dış kulak iltihabıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dış kulak iltihabı, genellikle su ve nem nedeniyle gelişiyor. Yaz aylarında artıyor. Bu dönemlerde ise havuz ve deniz suyunun kulaktaki nemlenmeyi artırdığını söyleyen uzmanlar, kulak ağrısı, akıntısı ve işitme azlığı, kulak içinde dolgunluk hissi ve tıkanma, kızarıklık gibi belirtilerle hastalığın kendini gösterdiğini belirtiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kamil Hakan Kaya, dış kulak iltihabıyla ilgili bilinmesi gerekenleri söylüyor:

HAVUZ ÇIKIŞI DUŞ ALINMALI
Dış kulak yolu iltihabı, kulağımızın dış bölümünde yer alan kanalın özellikle içindeki cildin, bir takım mikrobik etkenlere bağlı olarak görülen enfeksiyonu.

İltihap oluşmaması için dış kulak yolunda birçok koruma mekanizmaları var. Kulağımızda gördüğümüz kahverengi şeyler kir değil. Sadece dışarıya dökülenleri temizlememiz lazım, içeride kalanlara ulaşıp temizlemememiz lazım. Buraya sokulacak yumuşak bir cisim dış kulak yolunun yaralanmasına sebep olur. O yüzden hiçbir şekilde kulağımıza bir şey sokmamamız gerekir. Eğer havuz temizliğine dikkat edilmezse, denizde mikroplar çok fazlaysa kulağımızı da yaralamışsak bu bölgede enfeksiyon olma ihtimali artacaktır. Bunun dışında altta yatan birtakım hastalıklar var. Mesela şeker hastalığında enfeksiyona yatkınlık arttığı için bu hastalar daha sık dış kulak yolu enfeksiyonu geçirirler. Havuzlarda klorun çok fazla kullanılması dış kulak yolu cildinin yanmasına, o bölgede tahrişe sebep olacağı için enfeksiyon riskini artırır. Havuzdan çıkıldığı zaman hemen duş almak, dış kulak yolunu hafifçe yıkamak içeriye çok su tutmadan bu kimyasal maddelerin vücutta oluşturacağı tahrişi de önleyecektir.

1 AY HASTANEDE YATIRABİLİYORUZ
Şeker hastaları özellikle dış kulak yolu enfeksiyonu geçirdikleri zaman bir an evvel doktora başvurmalılar çünkü buradaki yumuşak doku beyine, kafa tabanına komşudur. Bazen öyle hastalarımız oluyor ki şekeri düzensiz, ileri yaş hastalar, vücutlarının muhtelif yerlerinde de yaralar oluyor. Tedavisi çok güç olan enfeksiyonlar oluşturabiliyor. Bu hastaların hem şekerlerinin kontrol edilmesi hem bu enfeksiyonu kontrol edebilmek için 1 ay hastanede yatırmak zorunda kalabiliyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
Evden eve mağduriyet! Nakliye firmaları fiyatları uçurdu: Taşınmak isteyenler şaşkına döndü
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Takdir-i ilahi | CHP’li belediyeden ’seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz’ rezaleti
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
Sürpriz ikili: Tuba Ünsal’ın Hintli iş insanı Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı!
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
Devrim’in mühendisi Şecaattin Sevgen yaşamını yitirdi! Tarihi günde direksiyondaydı... Yerli otomobilin önündeki takozu böyle anlatmıştı
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...
PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
SON DAKİKA