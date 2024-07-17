Şeker hastaları dikkat! Uzmanı dış kulak iltihabıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı

Dış kulak iltihabı, genellikle su ve nem nedeniyle gelişiyor. Yaz aylarında artıyor. Bu dönemlerde ise havuz ve deniz suyunun kulaktaki nemlenmeyi artırdığını söyleyen uzmanlar, kulak ağrısı, akıntısı ve işitme azlığı, kulak içinde dolgunluk hissi ve tıkanma, kızarıklık gibi belirtilerle hastalığın kendini gösterdiğini belirtiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kamil Hakan Kaya, dış kulak iltihabıyla ilgili bilinmesi gerekenleri söylüyor:

HAVUZ ÇIKIŞI DUŞ ALINMALI

Dış kulak yolu iltihabı, kulağımızın dış bölümünde yer alan kanalın özellikle içindeki cildin, bir takım mikrobik etkenlere bağlı olarak görülen enfeksiyonu.

İltihap oluşmaması için dış kulak yolunda birçok koruma mekanizmaları var. Kulağımızda gördüğümüz kahverengi şeyler kir değil. Sadece dışarıya dökülenleri temizlememiz lazım, içeride kalanlara ulaşıp temizlemememiz lazım. Buraya sokulacak yumuşak bir cisim dış kulak yolunun yaralanmasına sebep olur. O yüzden hiçbir şekilde kulağımıza bir şey sokmamamız gerekir. Eğer havuz temizliğine dikkat edilmezse, denizde mikroplar çok fazlaysa kulağımızı da yaralamışsak bu bölgede enfeksiyon olma ihtimali artacaktır. Bunun dışında altta yatan birtakım hastalıklar var. Mesela şeker hastalığında enfeksiyona yatkınlık arttığı için bu hastalar daha sık dış kulak yolu enfeksiyonu geçirirler. Havuzlarda klorun çok fazla kullanılması dış kulak yolu cildinin yanmasına, o bölgede tahrişe sebep olacağı için enfeksiyon riskini artırır. Havuzdan çıkıldığı zaman hemen duş almak, dış kulak yolunu hafifçe yıkamak içeriye çok su tutmadan bu kimyasal maddelerin vücutta oluşturacağı tahrişi de önleyecektir.



1 AY HASTANEDE YATIRABİLİYORUZ

Şeker hastaları özellikle dış kulak yolu enfeksiyonu geçirdikleri zaman bir an evvel doktora başvurmalılar çünkü buradaki yumuşak doku beyine, kafa tabanına komşudur. Bazen öyle hastalarımız oluyor ki şekeri düzensiz, ileri yaş hastalar, vücutlarının muhtelif yerlerinde de yaralar oluyor. Tedavisi çok güç olan enfeksiyonlar oluşturabiliyor. Bu hastaların hem şekerlerinin kontrol edilmesi hem bu enfeksiyonu kontrol edebilmek için 1 ay hastanede yatırmak zorunda kalabiliyoruz.