Şeker böbreğe gider

Aşırı sıcaklık artışlarında kan şekerindeki ani iniş ve çıkışlar, diyabetli bireylerde nefropati dediğimiz böbrek hasarını hızlandırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, böbrek fonksiyonlarının korunması için kan şekerinin dengede tutulması ve bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Hastanın mevcut durumuna göre tedavi planının yeniden yapılandırılması ve böbrek fonksiyonlarının yakın takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor: İnsülin kullanan hastaların insülin kalemleri buzdolabında uygun ısıda tutulmalı. Uzun açlık sürelerinden de kaçınmak gereklidir.