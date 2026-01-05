Şehir Hastaneleri Türkiye'yi kalkındırdı! 9 yılda 5 yıldızlı otel konforunda 27 hastane hizmete sunuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri, Türkiye'nin sağlık çıtasını dünyanın zirvesine taşıdı. " Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerinin odalarının çoğu; içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına konfor sunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)

44 BİN YATAK

İlk şehir hastanesi, Yozgat'ta 25 Ocak 2017'de açıldı ve 9 yıl gibi kısa sürede 27 şehir hastanesi hizmete girdi. Yapımı devam eden 7 şehir hastanesinden 6'sının da bu yıl hizmete açılması hedefleniyor. Toplamda 34'e ulaşacak şehir hastanelerinin tamamının hizmete girmesiyle, yatak kapasitesi de 44 bini aşacak.