Sedef artık yok olacak

Sedef hastalığı, kafa derisi, dirsekler, dizler ve alt sırtta gümüş rengi pullar halinde iltihaplı, kırmızı ve kaşıntılı kabarıklıklarla kendini gösteriyor. Hastalar, iyileşmek için balıklı kaplıcalara ve sirkeli sulara başvuruyor. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, artık bu durumun tarihe karışacağını söyledi.



NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ

Stresin hastalığı artırdığına dikkat çeken Yılmaz, "İlaç dışında tedavi çok mümkün değil, hastalar bilime inanmalı. Farklı tedavi arayışında olan hastalar çoğunlukla sömürülmüş, hastalıkları ilerlemiş halde bize başvuruyor. Hastanın yaşı, cinsiyeti, doğurganlık çağında olup olmadığı, hastalığın görünür yerlerde olup olmadığına bakarak tedaviye karar veriyoruz. 20 yıllık sedef hastası ile 5 yıllık bir hastasının tedavisi arasında fark var. Ne kadar erken o kadar iyi. Bilinen ilaçların yanı sıra artık yeni nesil biyolojik ajanlar da mevcut. Bu sayede yüzde yüz iyileşme, sedefsiz hayat mümkün" ifadesini kullandı.

DAHA ÇOK YEMEK YİYORLAR

Prof. Dr. Ertan Yılmaz, "Hastalık bazen çocuklukta bazen erişkin dönemde başlıyor. Sedef hastaları dış görünüşünden dolayı kendini toplumdan soyutluyor. Ağır ameliyatlar ve bazı ilaçlar da sedef hastalığını tetikliyor. Sedef hastaları kimi zaman kısır döngüye giriyor. Daha çok yemek yiyip kilo alıyor, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar erinebiliyor. Sedefte tırnak tutulumu çok ağır. Estetik görünüm dışında kişi günlük işlerini de yapamaz hale geliyor" diye konuştu.