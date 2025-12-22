Şaşılık aileden miras: Genetik geçişlere dikkat!

Şaşılık, iki gözün farklı yönlere bakmasına deniyor. Başka bir deyişle gözlerden bir tanesi tam karşıya bakarken diğerinin içe, dışa, yukarı ya da aşağıya bakması olarak tanımlanıyor. Bazen de şaşılık her iki göz ile düzgün bakabilmek için başı sağa veya sola eğmek gibi değişik baş pozisyonlarında kendini gösterebiliyor. Op. Dr. Seda Çelik, şaşılıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Eğer sizde gözlerde sulanma, baş ve göz ağrısı, çift görme, üç boyutlu görme yeteneğinin kaybolması, baş ve gözün bir yana çevrilerek bakılması, bulanık görme varsa şaşı olabilirsiniz. Erişkin bir kişide şaşılık daha önce yok ve yeni oluştu ise diyabet, multiple skleroz, tiroid hastalığı, miyasteni gravis, santral sinir sistemini ilgilendiren diğer hastalıklar sık görülen sebepler arasında yer alıyor. Şaşılığın nedeni tam bilinmemektedir. Bazı ailelerde genetik geçiş görülebilir. Sadece gözlük ihtiyacına bağlı olarak oluşabileceği gibi; doğumsal beyin hasarları, mongolizm, beyin tümörleri, görmeyi düşüren katarakt, göz yaralanmaları veya tümörlerine bağlı da olabilir.

CİDDİ SIKINTILAR DOĞURABİLİR

Çift görme eğer çocukluk döneminde olursa çocukta derinlik hissinin oluşmaması, kayan gözünün az görmesi gibi ciddi sorunlar doğuran uyum mekanizmaları gelişebiliyor. Bireyde yol açtığı göz kaymasının türüne göre şaşılık; içe kayma, uyumsal içe kayma ve dışa kayma şeklinde üç farklı türe sahiptir. Erişkin dönemde oluşan şaşılıkta beyin çocuklarda olduğu gibi uyum mekanizmalarını yapmaz ve her iki görüntüyü de kabul ederek çift görme meydana gelir.

3 GÜN SU DEĞDİRİLMEZ

Şaşı olduğundan şüphelenilen veya şaşılık teşhisi konulmuş olan hastalarda öncelikli olarak tam ve detaylı bir göz muayenesi yapılmalıdır. Bu muayene ile şaşılığın türü, oluşum nedeni, göz kaymasının derecesi ve gözde herhangi başka bir hastalık bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Uygun bireylerde cerrahi operasyon ile şaşılığın düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. Ameliyat sonrası kortizon ve antibiyotikli damlalar kullanılır, 3 gün su değdirilmez, el ile göz ovuşturulmaz ve enfeksiyon riski oluşturacak işlemlerden kaçınılır. Bunun haricinde hasta normal hayatına devam edebilir. 10'uncu gün kontrole gelinir.