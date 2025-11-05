Sarı nokta hastalığı körlükle sonuçlanıyor

Sarı nokta hastalığı yani tıbbi adıyla makula dejenerasyonu, görme sorunlarına yol açıyor. Sinsi ilerleyen hastalık, özellikle 50 yaş üstü bireylerde sık görülüyor. Erken önlem alınmadığında merkezi görmeyi ciddi şekilde tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülina Kargül Dinç, sarı nokta tehlikesiyle ilgili şu önemli uyarılarda bulunuyor:



BULANIK GÖRÜNTÜ

Sarı nokta, gözün retina tabakasında bulunan ve görme merkezimiz olan makula bölgesine verilen isimdir. Bu bölge, okumamızı, yüzleri tanımamızı ve ince detayları seçebilmemizi sağlar. Sarı nokta hastalığında, bu hayati bölge hasar görmeye başlar ve kişinin görme kalitesi zamanla azalır. Sarı nokta hastalığı yavaş ilerleyebilir ve fark edilmesi zaman alabilir. Ancak şu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurmak gerekir: Görüntülerin merkezinin bulanıklaşması, düz çizgilerin eğri veya kırık görünmesi, renklerde solukluk veya karışıklık, okuma güçlüğü veya ışığa karşı hassasiyet ve yüzleri tanımada zorlanma.

KİMLER RİSK ALTINDA?

İLERİ YAŞ: 50 yaş üzerindeki bireylerde risk artar.

SİGARA İÇENLER: Sigara, retina damarlarına zarar vererek hastalığı tetikler.

GENETİK FAKTÖRLER: Ailede sarı nokta hastalığı olan kişilerde risk yüksektir.

SAĞLIKSIZ BESLENME: Antioksidanlardan fakir, yağ oranı yüksek diyetler zararlı olabilir.

YÜKSEK TANSİYON VE KOLESTEROL: Retina damarlarını olumsuz etkiler.



TÜRLERİ NELERDİR?

Sarı nokta hastalığı genellikle iki türde görülür:

Kuru tip: En yaygın türdür (%85-90). Yavaş ilerler. Görme hücrelerinde zamanla incelme ve işlev kaybı olur.

Yaş tip: Daha hızlı ilerler. Retina altında anormal damarlar oluşur, kanama ve sıvı sızması olur. Acil tedavi gerektirir.



BOL SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Dinç, beslenmenin de son derece önemli olduğunu belirtiyor: Vitamin takviyeleri ve sağlıklı beslenme önemlidir. Yaş tipte ise göz içine iğneyle uygulanan anti-VEGF ilaçlar sayesinde anormal damar oluşumu engellenebilir. Erken tanı ve düzenli takip, tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. Yılda bir kez göz muayenesi yaptırın. Sigara kullanıyorsanız bırakın. Bol sebze, meyve ve omega- 3 içeren dengeli bir diyet uygulayın. UV ışınlarına karşı güneş gözlüğü kullanın. Diyabet, tansiyon ve kolesterolü kontrol altında tutun.



