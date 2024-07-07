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Sarı nokta hastalığı, körlüğe neden olabiliyor

İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan sarı nokta hastalığı, körlüğe neden olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor İ. Fırat Helvacıoğlu, bu hastalıkla ilgili geliştirilmiş yeni tedavi yöntem olan Makrovision ameliyatına değiniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Sarı nokta hastalığı, körlüğe neden olabiliyor

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İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan sarı nokta hastalığı, körlüğe neden olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor İ. Fırat Helvacıoğlu, bu hastalıkla ilgili geliştirilmiş yeni tedavi yöntem olan Makrovision ameliyatına değiniyor. İşlemi "Hastaların, mevcut hastalıklarını tedavi etmeden retinaya düşen görüntüyü büyüterek, maküla hastalıklarına rağmen uzak ve yakında daha iyi görmelerini sağlayan operasyon" olarak tanımlıyor. Bu ameliyat sayesinde sarı nokta hastalarının görme oranlarında artış olduğunu belirtiyor.

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