Şalgamın bilinmeyen faydaları ortaya çıktı!

Anadolu kökenli geleneksel bir içecek olan şalgam, özellikle Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde yaygın olarak tüketiliyor. Siyah turp ve mor havuç, salgamın temel bileşenlerini oluşturuyor. Bu sebzelerin fermantasyonu, içeceğin karakteristik lezzetini ve rengini ortaya çıkarıyor. Ayrıca, şalgamın hafif tuzlu aroması ve acımsı tadı da dikkat çekiyor. Fermente edilmesi, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak sağlığını destekleyen faydalı bakterilerin oluşumuna katkıda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Yılmaz Ün, şalgamın faydalarını sıralıyor: Vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Serbest radikallerle savaşır. Hücre hasarını önler. Cildin yenilenmesine yardımcı olur. Göz sağlığını iyileştirir. Lif zengini olduğundan sindirim sistemini düzenler.

