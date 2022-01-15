Sakız çiğne çürükleri önle (Sağlık haberleri)

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, diş sağlığını da olumsuz etkiliyor. Diş Hekimi Dr. Melek Çam, ağız ve diş sağlığını destekleyen yiyecekleri açıklıyor. "Siyah çayın içerdiği florürün, çürüğü azaltıcı rolü vardır. Yeşil çayın içeriğindeki bileşikler; bakterileri yok edici ve diş yüzeyine yapışmasını engelleyici özellik gösterir" diyor. Kavrulmuş kahve ve kakao tohumlarının da diş sağlığını desteklediğini belirtiyor. "Şekersiz sakız, taze meyve-sebze, yumurta da çürük riskini azaltır. Tükürük salınımını uyarmak için ara öğün sonrası şekersiz sakız çiğnenmeli" diyor.

KOLESTEROLE TARHANA

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti tarhana bağışıklığı güçlendirir. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Damar tıkanıklığını önler. Kolesterolü de düşürür. Tok tutar ve zayıflatır. Kansere karşı koruma sağlar.

ZERDEÇALLA UNUTMA!

Rengiyle göze, içeriğiyle sağlığa hitap eden zerdeçal, sindirim sistemini düzenler. Hormonları dengeler. Vücudu iltihaplardan temizler. Bağırsak sağlığını korur ve kabızlığı bitirir. Şişkinliği alır. Kansere karşı koruma sağlar. Ağrı kesicidir. Alzheimer'ı önler.

KESTANE KAN YAPAR

Kış aylarının göz bebeği kestane, hücreleri besler. Kansere karşı koruma sağlar. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. İshale karşı koruma sağlar. Unutkanlığı giderir. Kansızlığı önler. Kemikleri güçlendirir.

EV TURŞUSU ŞİFA DEPOSU

Soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden olan ev turşusu, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, turşunun 7 faydasını sıralıyor:

BAĞIŞIKLIĞI destekler: İçerdiği vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendirir. En faydalısı pancar ve lahanadan yapılanıdır. Soğuk algınlığını bitirir.

DİYABETİ önler: Fermente bir besin olan turşu, içerdiği sirke sayesinde kan şekerini dengeler. Diyabete karşı korur.

AĞRI keser: Turşu vücudun kaybettiği sıvı ve minerallerin yerine konmasını sağlar. Kas ağrılarını dindirir.

ZAYIFLATIR: İçerdiği lif sayesinde tok tutar. Vücuttaki yağları yakar.

KANSERDEN korur: İçerdiği antioksidan sayesinde kanserden korur.

KALBİ güçlendirir: Tansiyonu olanların fazla tüketimden kaçınması gerekir.

BAĞIRSAKLARI temizler: Ev turşusu, bağırsaklardaki faydalı bakterileri destekler.

MARGARİN KALP KIRAR!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, uzun yıllar sağlıkla atan bir kalp için uzak durmamız gereken besinleri sıralıyor:

FAST FOOD: Hayvanlardan elde edilen doymuş yağlar, özellikle karbonhidratlarla birleştirildiğinde kalp sağlığına zarar verebiliyor.

İŞLENMİŞ ETLER: Sadece altı ince dilim şarküteri, önerilen günlük sodyum seviyesinin yarısını içeriyor. Ancak vücuda fazla alınan sodyum, tansiyonu yükseltiyor.

KIZARMIŞ YİYECEKLER: Geleneksel kızartma yöntemleri kolesterolü yükseltiyor. Kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor.

HAMUR İŞLERİ: Çoğu ünlü mamül, doymuş yağ ve şeker içeriyor. Kalp hastalığına yol açıyor.

MARGARİN: Trans yağlar, kalbe zarar veriyor. Kalp krizine neden olabiliyor.

DİYET İÇECEKLER: Araştırmalar, sağlıklı olduğu iddia edilen diyet içeceklerin kalp hastalıklarına yol açtığını gösteriyor.