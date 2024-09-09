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Sakız çiğne Alzheimer olma! İşte yüzdeki kasları harekete geçiren sakız çiğnemenin faydaları...

Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemenin sağlığa olan faydaları şaşırtıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Sakız çiğne Alzheimer olma! İşte yüzdeki kasları harekete geçiren sakız çiğnemenin faydaları...

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Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemenin sağlığa olan faydaları şaşırtıyor. Yüzdeki kasları harekete geçiren bu aktivitenin vücuda olan etkisi şöyle sıralanıyor:

- Sakız çiğnemek, hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur. Böylece Alzheimer riskini azaltır.
- Beyne giden kan hızını artırır.
- Stresi azaltır. Gerginliği alır.
- Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
- Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.
- Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.
- Reflü şikayetlerini azaltır.

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