Ramazan'da ruh kadar bedeninin beslenmesi de önemli | Uzmanlar sahura mutlaka kalkılmasına dikkat çekti

Ramazan ayın kabızlık sorununa karşı sebzeyi sofralarınızdan eksik etmeyin MEVSİM SEBZELERİNİ EKSİK ETMEYİN Sebzeli çorbalar, salatalar, sebze yemekleri... Mevsim sebzeleri kullanarak yapacağınız ana veya yardımcı yemekler vitamin, mineral ve posa ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlar, kabızlık sorununu önler.

Protein içerin yiyecekleri sofranızda yer verin PROTEİN İÇEREN BESİNLER YİYİN Uzun süren açlık sonrası iftar sofrasında proteinden zengin besinlere mutlaka yer vermek gerekir. Zengin bir protein kaynağına sahip olan balık, sağlıklı yağ asitleri ile kalp damar sağlığını da korumaya yardımcı olacağından fırında/ızgarada yapmak şartıyla balık tüketin.

Sahurda hafif beslenin SAHURDA HAFİF BESİNLER ALIN Sahura kalkmamak kadar sahurda yanlış besinler seçmek de Ramazanı sağlıksız ve konforsuz geçirmeye sebep olabilir. Sahurda pilav, makarna gibi besinleri tercih etmeyin. Yumurta ve peynir gibi protein kaynakları; mevsime uygun ve su oranı yüksek sebzeler, bir miktar çavdar ekmeği ve yulaf ekmeği gibi sağlıklı karbonhidrat seçenekleri ile kombinlenerek tüketilmeli.

Tatlı olarak sütlü ve meyveli tatlıları tercih edin HAFİF TATLILAR TERCİH EDİN Her gün tatlı tüketmekten kaçının. Tüketeceğinizde şerbetli değil meyveli/ sütlü tatlı gibi nispeten hafif olanları tüketin.