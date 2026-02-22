Ramazan'da ruh kadar bedeninin beslenmesi de önemli | Uzmanlar sahura mutlaka kalkılmasına dikkat çekti
Onbir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte akıllarda "Nasıl beslenmeli?" sorusu cevap arıyor. Uzmanlar, oruç tutarken yapılan hataları açıkladı. Pideden tatlıya, sahurdan iftara kadar önerilerini sıraladı.
Onbir ayın sultanı Ramazan, başladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, Ramazan'da tek bir öğüne yüklenmemek, öğünlerde tok tutacak, sağlıklı, posa, vitamin, mineral gibi besin ögelerini karşılamaya yardımcı olacak seçimler yapmak gerektiğini söylüyor. Tatlı ve pide tüketimi konusunda da uyarıyor. Ramazan'ı sağlıklı geçirmenin ipuçlarını veriyor:
PİDEYİ KONTROLLÜ TÜKETİN
Ramazanda en sık tüketilen hatta tüketiminde aşırıya kaçılan besinlerin başında pide geliyor. Beyaz un içeriği ve özellikle de sıcak tüketildiğinde kan şekerini hızlı yükselten, kilo almaya yol açan pideyi diyabet hastalarının çok daha dikkatli tüketmesi gerekiyor.
İFTARLA SAHUR ARASINDA 2 LİTRE SU İÇİN
Vücuttaki tüm sistemler suya bağımlıdır. Eksikliğinde böbrekle ilgili sorunlar, baş ağrısı, halsizlik, kabızlık gibi sorunlar yaşanabilir. Ramazanda oruç tutulduğunda uzun bir süre susuz kalınacağı için iftar ve sahur arasında iki litre su tüketin.
MEVSİM SEBZELERİNİ EKSİK ETMEYİN
Sebzeli çorbalar, salatalar, sebze yemekleri... Mevsim sebzeleri kullanarak yapacağınız ana veya yardımcı yemekler vitamin, mineral ve posa ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlar, kabızlık sorununu önler.
PROTEİN İÇEREN BESİNLER YİYİN
Uzun süren açlık sonrası iftar sofrasında proteinden zengin besinlere mutlaka yer vermek gerekir. Zengin bir protein kaynağına sahip olan balık, sağlıklı yağ asitleri ile kalp damar sağlığını da korumaya yardımcı olacağından fırında/ızgarada yapmak şartıyla balık tüketin.
SAHURDA HAFİF BESİNLER ALIN
Sahura kalkmamak kadar sahurda yanlış besinler seçmek de Ramazanı sağlıksız ve konforsuz geçirmeye sebep olabilir. Sahurda pilav, makarna gibi besinleri tercih etmeyin. Yumurta ve peynir gibi protein kaynakları; mevsime uygun ve su oranı yüksek sebzeler, bir miktar çavdar ekmeği ve yulaf ekmeği gibi sağlıklı karbonhidrat seçenekleri ile kombinlenerek tüketilmeli.
HAFİF TATLILAR TERCİH EDİN
Her gün tatlı tüketmekten kaçının. Tüketeceğinizde şerbetli değil meyveli/ sütlü tatlı gibi nispeten hafif olanları tüketin.
KIZARTMALARDAN KAÇININ
Fazla yağ içeren kızartma yöntemiyle yaptığımız, krema ya da diğer yağlı soslar kullandığımız yemekler hem hazım sorunlarına yol açar hem de Ramazanda kilo almamıza neden olur. Yemekleri fırınlama, haşlama yöntemleri ile pişirin.